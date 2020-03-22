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وقفة لأمهات المختطفين بسجون الحوثيين: "أفرجوا عن أبنائنا قبل تفشي كورونا"

الأحد، 22 مارس 2020 06:03 م
وقفة لأمهات المختطفين بسجون الحوثيين: "أفرجوا عن أبنائنا قبل تفشي كورونا" وقفة أمهات المختطفين
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها، عن وقفة لأمهات المختطفين في سجون الحوثيين فى مدينة إب، بعنوان "أفرجوا عن أبنائنا قبل تفشي فيروس كورونا".

من جانب اخرثمن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك الوقفة الأخوية الشجاعة والجادة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في معركة بلاده المصيرية والوجودية، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وفق وكالة أنباء سبأ.

 

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، تم خلاله مناقشة سير العمليات القتالية في جبهة صرواح غربي مأرب التي يخوضها الجيش اليمنى بدعم  من رجال القبائل وتحالف دعم الشرعية في اليمن، إضافة إلى مناقشة الجاهزية المطلوبة لحماية المدنيين وردع المليشيات الحوثية، وأهمية تحرك الامم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وصريح من الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين.

ودعا عبدالملك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى تعزيز وتضافر الجهود في محافظة مأرب لاستمرار دورها كنموذج في الاستقرار والتعافي الاقتصادي والصمود في وجه الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا وإفشال المخططات التي تحاك ضدها.

وأطلع محافظ مأرب رئيس الوزراء اليمني على التدابير الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا بموجب التعليمات الصادرة من لجنة الطوارئ الحكومية والخطط المعدة لتعزيز القدرات الصحية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بضرورة تقييم الأوضاع الصحية بداخل اليمن، والوقوف على الإمكانيات المتوفرة لدى المستشفيات واحتياجاتها لمواجهة انتشار وباء كورونا، وفق بيان صحفى عن السفارة السعودية بالقاهرة.

 

وفى هذا السياق عقد ممثلو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اجتماعا مع وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، وممثل اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، وممثل منظمة الصحة العالمية في الخليج، لتقييم الاحتياجات الصحية لليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وجرى بحث إمكانية توفير المركز الاحتياجات الصحية اللازمة لليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن.


امهات المختطفين

كورونا

سجون الحوثيين

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