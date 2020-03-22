وزير الصحة الكويتى: ارتفاع عدد حالات الشفاء من "كورونا" إلى 30 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى بلاده إلى 30 حالة.
وأوضح الشيخ باسل الصباح - في بيان اليوم - أن الحالات الثلاث هي لمواطن ومواطنة كويتيين، في حين الثالثة لمقيمة إسبانية، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس.
وأضاف أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وزير الصحة الكويتى: ارتفاع عدد حالات الشفاء من "كورونا" إلى 30 حالةالأحد، 22 مارس 2020 08:09 ص
وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح
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أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى بلاده إلى 30 حالة.
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