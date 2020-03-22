اليوم السابع
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وزير الخزانة الأمريكى: الإغلاق بسبب فيروس كورونا يستمر من 10 إلى 12 أسبوعا

الأحد، 22 مارس 2020 04:47 م
وزير الخزانة الأمريكى: الإغلاق بسبب فيروس كورونا يستمر من 10 إلى 12 أسبوعا ستيفن منوتشين
رويترز

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قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الأحد، إن الإغلاق الذى يؤثر على شرائح كبيرة من المواطنين الأمريكيين بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا سيستمر على الأرجح من 10 إلى 12 أسبوعا أو حتى أول يونيو.

ويتكيف الأمريكيون مع أكبر تغير في الحياة اليومية منذ الحرب العالمية الثانية فى ظل إغلاق المدارس وإلغاء المسابقات الرياضية والاضطراب الاقتصادى وسط تزايد فقدان الوظائف نتيجة إغلاق المؤسسات فى الكثير من الصناعات.

وتسارع المستشفيات للحصول على وسائل الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الوقت الذي يستعدون فيه لموجة من المرضى الذين سيحتاجون للعلاج وخاصة أجهزة التنفس الصناعي.

 وارتفعت حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى ما يزيد على 25 ألف حالة اليوم الأحد في حين توفي ما لا يقل عن 325 شخصا.

 وكانت نصف الحالات تقريبا في ولاية نيويورك وفقا لبيانات رويترز.

وحصد الفيروس أرواح ما يزيد على 13 ألف شخص في أنحاء العالم كما أصاب أكثر من 300 ألف.


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كورونا

الخزانه الامريكيه

فيروس كورونا

وفيات كورونا

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