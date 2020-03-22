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وزير الخارجية الكويتى يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردنى

الأحد، 22 مارس 2020 09:00 م
وزير الخارجية الكويتى يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردنى الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح
وكالات

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أجرى وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم اتصالا هاتفيا، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، نقل خلاله توجيهات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، للتواصل والتعبير للعاهل الأردني عبدالله الثانى، ولحكومة وشعب الأردن عن تعاطفه مع الأردن والوقوف معه فى هذه الظروف العصيبة التى يمر بها العالم جراء مواجهة الأوضاع الصحية الصعبة نتيجة تفشى وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) متمنيًا للشعب الأردنى السلامة وتجاوز هذه الأزمة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أعرب الوزير أيمن الصفدى عن شكر وتقدير الأردن قيادة وشعبًا لهذه المبادرة غير المستغربة من دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا متمنيًا للجميع السلامة. 


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