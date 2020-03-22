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نائب تركى: حكومة العدالة والتنمية لا يمكنها إدارة أزمة مثل "كورونا"

الأحد، 22 مارس 2020 04:53 م
نائب تركى: حكومة العدالة والتنمية لا يمكنها إدارة أزمة مثل "كورونا" اردوغان
كتب: أحمد علوى

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قال ايضن عدنان سزجين من حزب الخير التركى، إن حكومة العدالة والتنمية التى لم تستطع إدارة الأزمة الاقتصادية لا يمكنها إدارة أزمة وباء فيروس كورونا فى قطاع الصحة، فإن النظام نفسه لم يستطع إدارة أزمة أدلب وليبيا بالشكل نفسه على الساحة السياسية، كما أنه تسبب فى زيادة المخاطر الناجمة فى الساحتين والتى أوصلتنا إلى هذه المرحلة.

جاء ذلك فى كلمة النائب بمجلس النواب أيضن عدنان سزجين عن حزب الخير فى الجلسة العامة فى مجلس النواب التركى، حيث قيم أيضن عدنان الأزمة الإقتصادية المتزايدة، والتطورات الأخيرة فى إدلب وليبيا.

وأضاف سزجين أن الوضع الإقتصادى فى البلاد والسياسة الخارجية  والسياسات الصحية ماهى إلا نتيجة طبيعية للأداء السىء لحكومة العدالة والتنمية، غير أن هناك شىء واحد فقط ينمو فى تركيا وهو الفقر، فقد أصبح المزارعين لا يستطيعون سداد ديونهم وأصبحت شركات توزيع الكهرباء تقوم بقطع الكهرباء ليس للمديونين فقط بل لقرى بأكملها. وأثناء زيارتى لجنوب شرق الأناضول وجدت الكثير من الشكاوى بسبب وضع شركات توزيع الكهرباء يدها على أموال المزارعين بالبنوك لعدم قدرتهم على سداد الديون وشاهدت ذلك بنفسى.

وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن بلدية باشاك شهير التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمارس أعمال البناء في حوض مياه الشرب في سازليدارا بشكل غير قانوني.

وأبدى نائب رئيس الكتلة الحزبية بمجلس بلدية باشاك شهير عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، نظام الدين كوماج، اعتراضه قائلاً إنه حتى المسامير لا يمكن أن تُسمر في تلك المنطقة.

أدلى نظام الدين كوماج بتصريح فيما يتعلق بالبناء غير القانوني في حوض مياه الشرب سازليدارا ببلدية باشاك شهير التركي، وقال كوماج: "بدلاً من النضال ضد البناء غير القانوني، وهو من بين واجبات البلدية، فإن البناء غير القانوني، الذي يتعارض مع تقسيم المناطق، تقوم به البلدية بنفسها. ندعو بلديتنا لوقف ذلك في أقرب وقت ممكن".

 

تركيا

كورونا

العدالة والتنمية

اخبار العالم

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