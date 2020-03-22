اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 02:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مطران الأسقفية: كنائسنا مغلقة منذ أسبوع ومستشفياتنا في خدمة المصريين

الأحد، 22 مارس 2020 01:00 ص
مطران الأسقفية: كنائسنا مغلقة منذ أسبوع ومستشفياتنا في خدمة المصريين المطران منير حنا
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، إن الكنيسة الأسقفية اغلقت كافة كنائسها الأسبوع الماضي خوفًا من تفشي وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا المستجد 

 
وأضاف حنا ، في تصريحات خاصة لـ  " اليوم السابع "،  مستشفياتنا في خدمة المصريين من مسلمين وأقباط وتعمل بكامل طاقتها ونعمل على مد طواقمنا الطبية بالمطهرات والمعقمات مضيفًا: وزارة الصحة أوصت بنقل حالات الكورونا لمستشفيات الحميات ولكن مستشفياتنا تعمل لخدمة باقي الحالات في جميع التخصصات
 

كانت الكنائس المصرية قد استجابت لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففى حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية  كافة الصلوات ومدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهى وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات ، وتم تعليق الصلوات الجماعية في كافة الكنائس.

جدير بالذكر إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان.  ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.

ومرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه في مدينة يوهان الصينية في الأول من ديسمبر 2019.

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغي للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.

 

 

منير حنا

مطران الأسقفية

الكنائس وكورونا

غلق الكنائس

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مركز الأزهر يوضح حكم الاستهزاء بالمرض والوباء أو إجراءات الوقاية

مركز الأزهر يوضح حكم الاستهزاء بالمرض والوباء أو إجراءات الوقاية

وكيل البرلمان للمصريين: البرلمان والحكومة يضعون صحتكم فى أول الاهتمامات

وكيل البرلمان للمصريين: البرلمان والحكومة يضعون صحتكم فى أول الاهتمامات

محمود محيى الدين: 3.5 تريليون دولار تراجعا فى دخول العاملين بسبب كورونا

محمود محيى الدين: 3.5 تريليون دولار تراجعا فى دخول العاملين بسبب كورونا

فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات اليوم

فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات اليوم

الأوقاف: إغلاق المساجد جاء بعد دراسة.. واتخذنا إجراءات استباقية ضد كورونا

الأوقاف: إغلاق المساجد جاء بعد دراسة.. واتخذنا إجراءات استباقية ضد كورونا

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بالقاهرة وقنا وجنوب سيناء والمنوفية

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بالقاهرة وقنا وجنوب سيناء والمنوفية

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تقرر غلق المساجد أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تقرر غلق المساجد أسبوعين وتغير صيغة الأذان

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": القواعد الجديدة لتوصيل التيار تقضى على الفساد

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": القواعد الجديدة لتوصيل التيار تقضى على الفساد

وزير الرى: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة

وزير الرى: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة