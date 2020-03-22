مسؤول بالصحة التونسية: عدوى كورونا ربما خرجت من المستشفيات إلى المجتمع

أ.ش.أ

رجح مدير عام الصحة الأساسية بوزارة الصحة التونسية وعضو لجنة مكافحة فيروس كورونا، شكرى حمودة، إمكانية انتقال العدوى من المستشفيات -حيث تتم معالجة عدد من المصابين بالفيروس- إلى المجتمع.

وأوضح حمودة -في مداخلة هاتفية مع التلفزيون الوطني التونسي اليوم الأحد - أن العدوى ربما انتقلت إما عن طريق العاملين بالمجالي الطبي أو عن طريق المرضى العاديين الذين يترددون على المستشفى للعلاج.

وأعلن المسؤول بالصحة التونسية أن البلاد مرت إلى الوضع الوبائي الثالث، استنادا إلى المعطيات الجديدة حول عدد الإصابات والبالغة 75 إصابة، مشيرا إلى أن ولايتي تونس وأريانة سجلتا أكبر عدد من الإصابات، حيث بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 22 و15 حالة على التوالي.

وأشار إلى أن هاتين الولايتين تضمان 3 مناطق هي الأكثر كثافة من حيث عدد الإصابات وهي منطقتي البحيرة والمرسى في ولاية تونس، ومنطقة سكرة من ولاية أريانة، إضافة إلى جزيرة جربة التي أعلنتها وزارة الصحة منطقة موبوءة في وقت سابق اليوم.