مركب محظور يعود لمرساه بكورنيش الزمالك.. واليوم السابع تتحقق.. فيديو وصور

كتب أحمد الجعفرى

عاد مركب نيلى مخالف وممنوع من التواجد على مرسى نهر النيل بجزيرة الزمالك بكورنيش النيل، إلى مرساه القديم مرة أخرى، ليثير الجدل بعودته إلى كورنيش الزمالك ، خاصة وأنه كان مقررا له الرسو والعمل على الضفة الأخرى ناحية ممشى أهل مصر



عودة المركب المخالف

ورصدت كاميرا اليوم السابع تواجد المركب النيلي بكورنيش النيل بمنطقة الزمالك بعد أن كان ممنوعا من التواجد نهائيا بمنطقة الكورنيش، وحاول ملاك المركب استغلال أزمة كورونا وانشغال أجهزة الدولة ، وقرروا اعادة تشغيله، إلا ان سكان منطقة الزمالك استغاثوا من عودته ، واليوم السابع تتقصى الحقائق على أرض الواقع، وسننشر التفاصيل لاحقا.



المركب الممنوع من التواجد يعود لمرساه السابق



المركب المخالف



اعادة المركب