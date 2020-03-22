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مركب محظور يعود لمرساه بكورنيش الزمالك.. واليوم السابع تتحقق.. فيديو وصور

الأحد، 22 مارس 2020 02:03 م
مركب محظور يعود لمرساه بكورنيش الزمالك.. واليوم السابع تتحقق.. فيديو وصور عودة مركب نيلى مخالف إلى مرساه لتثير الجدل بكورنيش النيل بالزمالك
كتب أحمد الجعفرى

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عاد مركب نيلى مخالف وممنوع من التواجد على مرسى نهر النيل بجزيرة الزمالك بكورنيش النيل، إلى مرساه القديم مرة أخرى، ليثير الجدل بعودته إلى كورنيش الزمالك ، خاصة وأنه كان مقررا له الرسو والعمل على الضفة الأخرى ناحية ممشى أهل مصر
 

تواجد مركب
عودة المركب المخالف

ورصدت كاميرا اليوم السابع تواجد المركب النيلي بكورنيش النيل بمنطقة الزمالك بعد أن كان ممنوعا من التواجد نهائيا بمنطقة الكورنيش، وحاول ملاك المركب استغلال أزمة كورونا وانشغال أجهزة الدولة ، وقرروا اعادة تشغيله، إلا ان سكان منطقة الزمالك استغاثوا من عودته ، واليوم السابع تتقصى الحقائق على أرض الواقع، وسننشر التفاصيل لاحقا.

مركب ممنوع من التواجد
المركب الممنوع من التواجد يعود لمرساه السابق

 

مركب نيلى
المركب المخالف 

 

مركب
اعادة المركب

 

مركبة نيلية
المركبة النيلية المخالفة 

 

 

 


مركب نيلى

نهر النيل

الزمالك

اخبار عاجلة

تواجد مركبة

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