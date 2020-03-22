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مدير مستشفى الحميات بإمبابة: الوضع مستقر ولا داعى للهلع فكورونا فيروس عادي

الأحد، 22 مارس 2020 08:57 م
مدير مستشفى الحميات بإمبابة: الوضع مستقر ولا داعى للهلع فكورونا فيروس عادي لبنى عسل
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور ماهر الجارحى مدير مستشفى حميات امبابة إن الوضع الحالى مستقر وهناك هلع لدى المواطنين وهناك تكالب على المستشفى والمواطن بيشخص أى نزلة على انها كورونا.

وأضاف كل سنة بتجيلنا الاعراض دى بتجيلنا أنفلونزا وساعات بتقلب لالتهابات رئوية ودلوقتى اى حد بتجيله الاعراض بيعتقد انه عنده كورونا، وكورونا فيروس عادى ولكنه شرس عند بعض الناس ، فى زميل لينا جاله كورونا ودلوقتى بتصل بيه هو كويس جدا، الاطباء بيشتغلوا 24 ساعة حتى اللى هيطلعوا معاش لأن الضغط كبير جدا.

وأكمل انا عندى اقتراح اتعامل مع الطبيب الذى تتعامل معه فى العادى وإذا شخص المرض  على انه كورونا تعالى لمستشفى الحميات، متسائلا لماذا اعرض نفسى لمستشفى به عدد كبير جدا، والعزل لدينا ممتاز جدا.

وقالت  الدكتورة هدير خشبة طبيبة بالحجر الصحى فى المطار اول ما الراكب بينزل من الطائرة بيتم المناظرة واحنا أول ناس بتقابل الراكب ويتم قياس درجة الحرارة ويملأ كارت الصحة العامة وعنوانه بالتفصيل ورقم تليفونه، والكارت مهم لمن لا تظهر عليهم اى اعراض وتتابع منه الوحدة الصحية لمدة 14 يوم ومن نشك بإصابته يدخل الحجر الصحى قبل اكتمال اجراءاته.

وأضاف مؤمن عادل مسئول الاسعاف بمطار القاهرة احنا جاهزين بعربيات ذاتية التعقيم وهى مخصصة للأمراض المعدية وانا نقلت أول حالة مصابة للحجز والعاملين بيتم تعقيمهم بشكل كامل وما كنتش خايف لما نقلت الحالة وكلنا كنا بنتخانق على مين يوصل الحالة

وأكملت نهلة محمد ممرضة بالحجر الصحى نحن نتابع حالة المريض ةنتأكد من تطهير المعدات وعدم نقص أى من المستلزمات الطبية، وزوجى بريحرص منى وانا داخلة البيت ومنعنا الزيارات ولابد أن نكون قدوة للناس.


لبنى عسل

حميات امبابة

الحجر الصحى

كورونا

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