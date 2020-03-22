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محافظ النجف: وصول قوات من الجيش العراقى للمساعدة فى تطبيق حظر التجوال

الأحد، 22 مارس 2020 06:12 م
محافظ النجف: وصول قوات من الجيش العراقى للمساعدة فى تطبيق حظر التجوال القوات العراقية-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها قول محافظ النجف: وصول قوات من الجيش العراقي للمؤازرة في تطبيق حظر التجوال.

من جانب آخر كانت أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف بالعراق، عن غلق المحافظة لمدة إسبوع ابتداءً من الأربعاء الماضى، وقالت القيادة في بيان مقتضب نلقته قناة السومرية نيوز نسخة منه، إنه تقرر "غلق محافظة النجف اعتبارا من يوم الأربعاء ولمدة أسبوع".

وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، أنه سيتم استثناء البضائع وابناء المحافظة من قرار منع الدخول.

وقال الياسري في بيان إن "غلق المنافذ الحدودية لمحافظة النجف الأشرف سيكون اعتبارا من يوم الأربعاء للمواطنين و لمدة سبعة ايام بأستثناء دخول البضائع وابناء المحافظة فقط".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الاثنين، عن تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها حالتان في النجف.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أعلن مقتل 25 إرهابيا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير 9 أنفاق تابعة لهم في منطقة قرة جوغ الجبلية شمالي البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية  عن الأمن العراقي في بيان قوله إنه:"بعد العمليات الناجحة في منطقة الخانوكة بتلال حمرين يستمر أبطال الجهاز في ملاحقة عصابات داعش الإرهابي".

وجاء في البيان أن أفراد الجهاز نفذوا "بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور، واشتبكت مع العصابات الإرهابية، منذ فجر الأمس وحتى فجر اليوم، مع ضربات جوية متلاحقة، وقد أسفرت العملية عن مقتل 25 إرهابيا وتدمير 9 أنفاق، فضلا عن معسكر للتدريب".

 

 

القوات العراقية

حظر التجوال

النجف

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