اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لليوم الثانى.. المساجد مغلقة والأذان: صلوا في بيوتكم

الأحد، 22 مارس 2020 02:55 م
لليوم الثانى.. المساجد مغلقة والأذان: صلوا في بيوتكم الأذان
تقرير عزوز الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لليوم الثاني على التوالي التزمت المساجد بتطبيق قرار الإغلاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، والتزمت بالآذان الجديد.

 

 

وأصدرت وزارة الأوقاف قرارا بوقف إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بصيغة جديدة.

 

والصيغة الجديدة للأذان هي:
 

اللهُ أكبر، اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر

 

هذا ما تريده. هذا هو الذي تريده

 

هذا ما تريده. إنها فكرة جيدة

 

صلا صلوا في بيوتكم

 

صلا صلوا في رحالكم

 

لبر الله أكبر

 

وقالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى بناء على ما تفتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية آلتي ينبغي الحفاظ عليها ، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم آلتي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد ( covid -19 ) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.

وكانت قد قالت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدليل على مشروعية تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما، تلافيا لانتشار الوباء: ما روي في الصحيحين: «آن عبد الله بن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم، فتمشون في الطين والدحض ».

فقد دل الحديث على الأمر بترك الجماعات تفاديا للمشقة الحاصلة بسبب المطر ، ولا شك آن خطر الفيروس أعظم من مشقة إذهب للصلاة مع المطر ، فالترخص بترك صلاة الجمعة في المساجد عند حلول الوباء ، ووقوعه أمر شرعي ومسلم به عقلا وفقها، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات ظهرا ليس هذا هو الحال .

وقد انتهى الفقهاء آلى آن الخوف على النفس آو المال آو الأهل أعذار تبيح ترك الجمعة آو الجماعة ؛ لما رواه أبو داود عن ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر ؟ َالَ: «ٌوْفٌ أَوْ مَرَضٌ ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى ».

 


الاذان الجديد

صلاة

المساجد

كورونا

كورونا المستجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة