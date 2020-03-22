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لليوم الثانى.. أمطار وثلوج تمنع الحركة فى شوارع الإمارات.. فيديوهات وصور

الأحد، 22 مارس 2020 12:10 م
لليوم الثانى.. أمطار وثلوج تمنع الحركة فى شوارع الإمارات.. فيديوهات وصور أمطار غزيرة فى الإمارات
كتب محمد شعلان

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تعيش الإمارات حالة من الطقس غير المستقر فى مدينتى دبى وأبو ظبى وعدد من الإمارات الأخرى منذ أمس السبت، وشهدت مدينة دبى سقوط أمطار غزيرة تناقل صورها وفيديوهاتها رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى لقطات متداولة، واستمرت هذه الموجة المطيرة خلال اليوم الأحد بالإضافة إلى ظهور عواصف رعدية، كما ما زال يتعرض السكان لسقوط أمطار متفرقة، وفقًا لما أعلن المركز الوطنى للأرصاد الجوية.

شلال وادى الفاى دبا #الفجيرة #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار_الخير #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس #خليفة_ذياب pic.twitter.com/9VgdqHcRko

المركز الوطنى للأرصاد (@NCMS_media) March 22, 2020

ونشر المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، فيديوهات لاستمرار الأمطار على حسابه الرسمى لموقع "تويتر"، منذ قليل، فتشهد مدينة الشارقة ودبى والفجيرة ومسافى أمطار كثيفة، بينما شهدت مدن الرمس ودفتا وكدرا وأم القيوين سقوط امطار متوسطة، وأعلن المركز الوطنى للأرصاد تسجيل أقل درجة حرارة على الدولة صباح هذا اليوم 10 درجة مئوية فى جبل مبرح.

سيجى #الفجيرة #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار_الخير #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس pic.twitter.com/gv9kD6iIM7

المركز الوطنى للأرصاد (@NCMS_media) March 22, 2020

وانتقل مواطنو الإمارات إلى وسائل التواصل الاجتماعى لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالطقس، وأصدر NCM تحذيرًا باللون الأصفر البرتقالى للسكان اليوم، ليكونوا على اطلاع على الأحوال الجوية غير المستقرة المتوقعة طوال اليوم، والحذر خلال قيادة السيارات.

الذيد #الشارقة  #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار_الخير #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس pic.twitter.com/o4oiOgLmGR

المركز الوطنى للأرصاد (@NCMS_media) March 22, 2020

كما توقع المركز الوطنى للأرصاد أن تزداد الرطوبة خلال الليل وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تصبح شمالية غربية قوية السرعة على البحر فى المساء والليل، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/س أحيانا، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب خاصة مع السحب فى الخليج العربى ومضطرب الموج فى بحر عمان.

برد الذيد #الشارقة #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار_الخير #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس pic.twitter.com/kQ0F7LoIQ3

المركز الوطنى للأرصاد (@NCMS_media) March 22, 2020

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى الإمارات، إلى أنه قد تخف الحالة الجوية تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين ليكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شرقا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحا فى بعض مدن الإمارات.

 

 

الثلج يسقط فى الامارات
الثلج يسقط فى الإمارات

 

امطار الامارات
أمطار الإمارات

 

امطار فى الامارات
امطار فى الإمارات

 

ثلوج فى الشارقة
ثلوج فى الشارقة

 

شلالات امطار فى الفجيرة
شلالات أمطار فى الفجيرة

 


الامارات

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ثلوج فى الامارات

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