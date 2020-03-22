اليوم السابع
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قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

الأحد، 22 مارس 2020 11:15 ص
قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو جامعة القاهرة أرشيفية

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اجتمع المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته رقم (698)، حيث استعرض المجلس الخطط المستقبلية للدراسة فى الجامعات فى إطار تطورات الوضع العالمى لانتشار فيرو س كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وفى ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

 وفى بداية الجلسة ثمن المجلس قرارات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التى تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك.

 ‏كما ناشد المجلس المواطنين بضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من انتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد، كما وجه تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمى الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين والإداريين العاملين بالمستشفيات على الدور البطولى الذى يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الأمة.

تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى حتى 30/5/2020

فى حالة استمرار تعطيل الدراسة

سيتم إلغاء امتحانات "ميد تيرم"

وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى

تنفيذ خطة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا

داخل منشآت ومرافق الجامعات

تفعيل منظومة التعليم عن بعد

طوال فترة تعليق الدراسة

التنسيق مع وزارة الاتصالات

لتوفير الدخول المجاني للمنصات التعليمية

لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحانات طلاب الدراسات العليا

المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات

واتخاذ الإجراءات اللازمة

 

 

 


الجامعات

امتحانات الجامعات

تأجيل امتحانات الجامعات

تعليق الدراسة

اليوم السابع بلس

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