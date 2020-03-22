عمال المناجم التركية يحتجون على عدم اتخاذ تدابير لحمايتهم من فيروس كورونا

كتب- هاشم الفخراني

اعترض عمال المناجم التركية التابعة للدولة لتعرضهم لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا وعدم اتخاذ أى إجراءات أو تدابير وقائية لحمايتهم.،

وقال العاملين أن الشركة لا تضع أي اعتبار لحياتهم مضيفين:" فكروا فى صحتنا وليس فى الإنتاج، نحن نريد اجازة مدفوعة الأجر".

وتحدث العمال عن ظروف البيئة التى يعملون بها حيث ينزلون إلى المحاجر فى أقفاص ضيقة ويتنفسون هواء محدود تحت الأرض، يستخدمون نفس المراحيض ونفس غرف ارتداء الملابس، تتضرر رئتهم بسبب الغبار والفحم الكثيف، ومع كل ذلك يتركون بدون أي حماية ضد الفيروس المميت.

وأضاف العمال ، أنهم مضطرون للذهاب للعمل كل يوم بالرغم من انتشار فيروس كورونا، وأن الإنتاج مستمر كما لو أن شيئاً لم يكن فى المحاجر، ولم يتمكن هؤلاء العمال حتى الآن من ايصال أصواتهم إلى أى شخص مسؤول بالدولة.

وصرح العمال العاملين فى شركة تعدين "زونجولداك" أن هناك بعض الإجراءات الإرشادية مثل وضع المطهرات في نقاط مختلفة وتدريب العاملين، وأيضاُ استخدام الأقفاص فى النزول للمناجم تحت الأرض لأعداد أقل غير أنه لا تتخذ هذه الإجراءات بشكل جدى ولا يتم تطبيقها.

ومن جانبها ، ألقت السلطات التركية القبض على 64 مواطنا بسبب التعليق على تفشي فيروس كورونا في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عن اعتقال 64 شخص لمشاركتهم منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تفشي فيروس كورونا، موضحة في بيان إن عملية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي سوف تستمر وقد يحدث مزيد من الاعتقالات.