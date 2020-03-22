ضبط عاطلين يقومون بفرض الأتاوات بمواقف شبرا الخيمة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض علي عاطلين يقومون بفرض الأتاوات بمواقف شبرا الخيمه تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية،بقيام ضباط المرور بحملة لضبط الخارجين عن القانون والقائمين بأعمال البلطجة وفرض الأتاوات بمواقف القليوبية واسفرت الحملة عن ضبط كلا من"ع.ع"32سنه،مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ،حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بمنطقة موقف مسطرد المؤسسة – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بدون وجه حق ،وضبط بحوزته مبلغ 85 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقي السيارات وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7379 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة.

و"ك.ا"39سنه،عاطل ،مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ،السابق إتهامه في القضية 7384 لسنة 2009 م جنح قسم روض الفرج – مخدرات ،حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بمنطقة موقف بهتيم المؤسسة – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ،بدون وجه حق ،وضبط بحوزته مبلغ 55 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقي السيارات ،وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7378 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على ثلاثة عاطلين بتهمة فرض الإتاوات بالمواقف وسيارة مبلغ بسرقتها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.