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صور.. شباب الأقصر يعقمون الشوارع بالجهود الذاتية لمكافحة "كورونا"

الأحد، 22 مارس 2020 01:00 ص
صور.. شباب الأقصر يعقمون الشوارع بالجهود الذاتية لمكافحة "كورونا" مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أطلق عدد من شباب مدينة الأقصر، مساء السبت، مبادرة لتعقيم وتطهير الشوارع بالكامل لأول مرة بوسط مدينة الأقصر وذلك بالجهود الذاتية لمكافحة فيروس كورونا وتقديم خدمة بالمجان تماماً لكافة الشوارع وتطهير مدخل المنازل وواجهات المحلات والشركات والسوبر ماركت، ضمن سلسلة مبادرات شباب المحافظة والخطط الإجرائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بمصر.

ويقول أحمد العطيفى قائد المبادرة، أنهم جمعوا فيما بينهم مبالغ مالية تبرع لدعم المجتمع وتطهير الشوارع بالكامل، حيث انطلقوا في شوارع التليفزيون والمدينة المنورة، والشوارع الجانبية المتفرعة منها وهى "شارع التكوين المهني وشارع المروة وشارع عبد الحميد العمدة وشارع مستشفى الأقصر الدولى وشارع أحمد عصمت وشارع مشمش وشارع وليد"، وغيرها من شوارع المحافظة، لتطهير كافة المحلات وتعقيم مقابض المنازل لحماية الأهالى والأطفال من إنتشار فيروس كورونا.

ويقول عبد الرحيم العطيفى أحد الشباب المشاركين بالمبادرة، أنه قرروا تنظيم مجموعة عمل فيما بينهم وجلبوا مركبة "توك توك" عليها فنطاس مياة ضخم وموتور لرش كافة شوارع المدينة لخدمة المجتمع وتطهير وتعقيم الشوارع وواجهات المحلات عقب إغلاقها في السابعة مساءاً لخدمة الجميع، وذلك من منطلق المسئولية المجتمعية لشباب المدينة.

وكان قد انطلق عدد من شباب محافظة الأقصر، اليوم السبت، بمجهودات ذاتية وبالمجان تماماً فى مبادرة جديدة لتقديم الدعم لمكافحة "فيروس كورونا"، فى العمل بتعقيم محطة سكك حديد الأقصر وكافة الأرضيات والجدران وأرصفة المحطة والقطارات المتوقفة داخلها، وذلك لدعم جهود وخطط محافظة الأقصر الوقائية والاحترازية لتعقيم كافة المنشآت الحكومية والخاصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم بالتعاون مع قطاعات الشركة المختلفة ( القطاع المالي _قطاع المعامل_ وإدارة التطهير بقطاع التشغيل والصيانة - مديري عموم الإدارات الفرعية)، الانتهاء من أعمال توفير المطهرات الطبية كحول ايثيلي 70 %، وعمل التخفيفات اللازمة بالمعامل الفرعية بالشركة وتوزيعها على العاملين بجميع المواقع التابعة بالشركة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنها تطهير جميع المكاتب والأسطح وأماكن التعامل المباشر مع الجماهير.

مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (1)
مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (1)

 

مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (1)
مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (1)

 

مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (2)
مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (2)

 

مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (3)
مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (3)

 

مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (4)
مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر 
مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (5)
مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (5)

 

مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (6)
مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (6)

 

مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (7)
مبادرة تعقيم شوارع مدينة الأقصر (7)

 


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