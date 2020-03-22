صور.. المحافظون يوجهون بالالتزام بقرارات الغلق وتحرير محاضر للمخالفين

المحافظات - حسن عبد الغفار - هيثم البدري - ضحا صالح - محمد فتحى

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد بترأس حملات مكبرة بالمراكز والقري لتنفيذ قرارات غلق الأسواق التجارية والمحال في المواعيد المحددة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 وبناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و 15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى اية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وحث المحافظ ؛ المواطنين على الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

كما طالب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أصحاب المحلات العامة والمطاعم والمقاهى و الكافتيريات بضرورة غلق المحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً حتى 31 مارس الجارى، وذلك في إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ، جاء ذلك خلال تفقده شوارع مدينة الباجور مترجلاً علي الأقدام للإطمئنان علي الحالة العامة للمدينة .

كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بضرورة شفط كافة تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بأرض المسرب بالمدينة وذلك بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والاستعانة بعدد 2 جليدر من مديرية الطرق وكذا رفع كافة تجمعات القمامة المتواجدة بقطعة أرض فضاء بمدينة الباجور .

كما أمر المحافظ رئيس المدينة بتوفير فرصة عمل لمواطن بنظام اليومية بقسم تحسين البيئة بالوحدة المحلية بالباجور إستجابة لشكواها ونظرا لظروفه المعيشية .

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وأجهزة الأمن والمسطحات 14 محضر مخالفة للمحلات المخالفة لقرار الغلق للكافيهات والمطاعم ، حيث قامت الوحدة المحلية بعمل حملة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بغلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات فى تمام الساعة السابعة مساءا ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا وقد أسفرت الحملة عن تحرير 14 محضر لمخالفة القرار.

بينما عقدت مديرية الشباب والرياضة وبناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بخصوص توعية مراكز الشباب والاندية بشأن وتوعية المواطنين كافة للحفاظ على صحتهم وكيفية الوقاية من فايروس كورونا بحضور مندي عكاشة مدير عام الشباب والرياضة و اللواء شادي ابو العلا والمهندس محمد السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والمهندس مصطفى قناوي رئيس مجلس ادارة نادي الشباب ومجموعة من القيادات مدير ادارة الهيأت ومدير النادي الرياضي ونادي الشعب مركز شباب المدينة أ ومركز شباب المدينة.

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