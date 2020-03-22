اليوم السابع
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س و ج.. ماذا قدم المعلمون لطلابهم خلال فترة توقف الدراسة؟

الأحد، 22 مارس 2020 09:34 ص
س و ج.. ماذا قدم المعلمون لطلابهم خلال فترة توقف الدراسة؟ التعلم عن بعد
كتب ـ محمود طه حسين

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منذ توقف الدراسة وإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق خطة التعليم عن بعد، وبدأت المدارس فى بث محتوى رقمى لطلابها فى جميع المراحل التعليمية، اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل ما قدمه المعلمون لطلابهم وكيف أثبت بعضهم قدرته على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة؟.
 
ـ ما المقصود بالتعلم عن بعد الذى طبقته المدارس؟
 
ـ التعلم عن بعد هو عبارة تلقى الطالب للمعلومات من خلال منصة إلكترونية تفاعلية بينه وبين مدرس المادة.
 
ـ ما هى مميزات التعلم عن بعد فى ظل توقف الدراسة بسبب كورونا؟
 
ـ ساهم فى منع اختلاط الطلاب وبعضهم والتكدس الموجود فى الفصول وحافظ على المقررات الدراسية لتصل للطلاب لتحقيق نواتج التعلم المرجوة من المناهج الدراسية.
 
ـ كيف تعاملت المدارس مع الطلاب خلال فترة توقف الدراسة؟
 
ـ بدأت المدارس فى تسجيل محاضرات للمعلمين حسب المادة الدراسية فى فصول مغلق بالمدارس وإرسالها للطلاب عبر تطبيق إلكترونى مثل الواتس آب وخلافه.
 
ـ ماذا عن بعض أعضاء هيئة التدريس الذين لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
 
ـ فريق التطوير التكنولوجى فى المدارس ساهم بشكل كبير فى حل المشكلات بحيث يتم بث المحاضرات وإرسالها للطلاب من خلال فريق التكنولوجيا.
 
ـ كيف يتعامل المعلم مع طلاب أون لاين؟
 
ـ يرسل للطلاب المحتوى الرقمى ويناقشهم ويرد على استفساراتهم بشكل دورى.
 
ـ كيف تتم عملية التعلم عن بعد؟
 
ـ تتم عملية التعلم عن بعد من خلال قيام المعلم بتقسيم طلابه إلى مجموعات ويقوم بالشرح والتواصل مع كل مجموعة حسب جدول زمنى بالتنسيق مع إدارة المدرسة.
 
ـ كيف يحصل طلاب الصفوف المختلفة على المحتوى الرقمى فى خطة التعلم عن بعد؟
 
الاستعانة ببعض المواد التعليمية المتاحة بواسطة بنك المعرفة والتي تخدم الدروس وذلك للصفوف من الثالث الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى.
 
ـ ما هى خطة الدراسة للصفوف من 3 إعدادى إلى 3 ثانوى؟
 
فيما يتعلق بالصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوى يمكن للطلاب متابعة مناهجهم الدراسية من خلال البرامج التعليمية إضافة إلى النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى السنوات الماضية.
 
ـ كيف تطبق المدارس خطة التعلم عن بعد لطلاب أولى وثانية ثانوى؟
 
طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فيتم تفعيل استخدام بنك المعرفة المصري من خلال التابلت الخاص بكل طالب.
 
ـ هل حققة خطة التعلم عن بعد تقدم ونتيجة منذ تطبيقها؟
 
ـ أكد بعض الطلاب متابعتهم للمناهج والدروس التى يتم بثها من قبل المدارس، موضحين أن أفضل ما يميزها هو قيام المعلم بالشرح من خلال سبورة وكأن الأمر داخل الفصول دون اختلاف وهو ما يساهم فى وصول المعلومة بشكل سريع وفهمها.
 
 

التربية والتعليم

خطة التعليم عن بعد

اخبار مصر

اخبار مصرية

التعلم عن بعد

توقف الدراسة

وقف الدراسة

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