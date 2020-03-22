رئيس حكومة إيطاليا:نعيش أصعب أزمة منذ الحرب العالمية الثانية وليس لدينا بديل

كتبت ــ فاطمة شوقى

أمر رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونى بوقف كل الإنتاج غير الاستراتيجى لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا وذلك بعد تسجيل 799 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، وقال: "إنها أصعب أزمة منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية " ، مؤكداً: "ليس لدينا بديل".

ونقلت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية قول كونتى "ما سيتم تنفيذه هو "إجراءات صارمة، ولكن ليس لدينا بديل، ففى هذه اللحظة يجب أن نقاوم، لأنه بهذه الطريقة فقط يمكننا حماية أنفسنا".

وأضاف أن هذه إجراءات "ستستغرق وقتا لإظهار أثارها"، موضحا وفاة العديد من المواطنين هم ألم يتجدد كل يوم، ونحن بحاجة إلى اتخاذ خطوة أخرى ؛ يجب علينا إغلاق الأراضي الوطنية بأكملها لكل نشاط إنتاجي غير ضروري ، وليس ضروريًا ، على الرغم من أننا نضمن السلع والخدمات الأساسية".

وأكد رئيس الوزراء أن "محلات السوبر ماركت ومحلات المواد الغذائية والسلع الأساسية ستظل مفتوحة". وقال "لا يوجد سبب للوقوف في الطابور والاندفاع للشراء".

وشدد كونتى "يجب أن يتمسك مجتمعنا كسلسلة قوية لحماية أهم الخير والحياة. إذا كنا مجرد رابط منعزل، فسنتعرض لمخاطر أكبر للجميع. هذه الإعفاءات التي تبدو خطوة إلى الوراء اليوم، غدًا ستسمح لك بالجرى".

وعن ما تم نشره عن تلقيه عدوى فيروس كورونا، أكد كونتى أنه قام بإجراء الاختبار الخاص بفيروس كورونا وكانت النتيجة سلبية.

وقد أثارت الأرقام الخوف في إيطاليا، التي سجلت أمس السبت رقماً قياسياً آخر للوفيات ، 793حالة وفاة وارتفعت إلى 4825 شخصا.

أصبحت إيطاليا الدولة التي أبلغت عن معظم الوفيات بسبب الفيروس التاجي الجديد، متجاوزًا الصين ، حيث ظهر الوباء في أواخر عام 2019 ، وحتى يوم السبت أبلغت عن 3261 حالة وفاة.

وللتخفيف من الوباء، فرضت إيطاليا الحجر الصحي على المستوى الوطني الذي دخل حيز التنفيذ منذ 12 مارس. هناك ما مجموعه 42.681 مريضًا مصابًا بالفيروس في إيطاليا حتى أمس السبت .