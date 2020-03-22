اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 08:58 م
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رئيس البرلمان اللبنانى يطالب بإعلان فورى للطوارئ فى مواجهة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 08:44 م
رئيس البرلمان اللبنانى يطالب بإعلان فورى للطوارئ فى مواجهة كورونا نبيه برى
أ.ش.أ

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دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إلى إعلان حالة الطوارئ فى لبنان بصورة فورية وسريعة، حتى يمكن احتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال بري -فى تصريح لـ مستقبل ويب (البوابة الرقمية لتيار المستقبل)، اليوم الأحد- إنه طالب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قبل يومين، بإعلان حالة الطوارئ "وقد وعدني بتحقيق ذلك الإجراء ولكنني لا أعرف ما هو سبب عدم اتخاذ القرار حتى الآن".

يذكر أن لبنان أعلن عن تسجيل 248 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 4 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.

من ناحية أخرى، أكد بري أن الطرح الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان في صورة تشريع لتقنين الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال في القطاع المصرفي) أمر غير وارد لديه، مشددًا على أنه يخالف أحكام الدستور ويسيء للمودعين في البنوك.

يشار إلى أن البنوك اللبنانية كانت قد فرضت سياسة الكابيتال كنترول عقب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، والتي ترتب عليها التضييق بصورة كبيرة على عمليات السحب والتحويلات المصرفية إلى الخارج بالدولار الأمريكي في ضوء تكالب المودعين على سحب أموالهم بالدولار من البنوك وتخزينها في منازلهم أو تحويلها إلى الخارج، وسط مخاوف من انهيار القطاع المصرفي اللبناني.

وأثار هذا الإجراء انتقادات عديدة بين اللبنانيين في ضوء مخالفته للقانون وكذلك التباين الكبير بين البنوك وبعضها البعض في السقوف والحدود القصوى التي وضعها كل بنك لقيمة السحوبات المالية بالدولار للمودع، في ظل حالة من النقص والشُح الكبير في الدولار بالأسواق.


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برلمان لبنان

طوارئ لبنان

كورونا

فيروس كورونا

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