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ديلى ميل: أغلب البريطانيين التزموا وهجروا المطاعم والحانات فى عطلة الأسبوع

الأحد، 22 مارس 2020 01:32 م
ديلى ميل: أغلب البريطانيين التزموا وهجروا المطاعم والحانات فى عطلة الأسبوع بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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ظلت شوارع مراكز المدن الشهيرة في بريطانيا فارغة حيث استمعت الأمة لتحذيرات حكومتها بالبقاء في الداخل والابتعاد عن الآخرين، ومع ذلك توافدت البعض لمشاهدة السيارات الفائقة تمر في شارع كنسينجتون الراقي الليلة الماضية على الرغم من الدعوات المتزايدة للتباعد الاجتماعي، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تجمعات فى لندن لمشاهدة السيارات
تجمعات فى لندن لمشاهدة السيارات

 

ومع وصول حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 233، وإصابة 5018 شخصًا، أغلقت الحانات والنوادى والمطاعم وغيرها من الأماكن الاجتماعية أبوابها للعملاء من أجل درء العدوى الفتاكة.

واعتبرت الصحيفة أن شوارع نوتنجهام وبرمنجهام وبريستول الفارغة بشكل غريب ترسم صورة غير مألوفة للبلاد - مع صور تظهر محاور رئيسية سابقة للنشاط الاجتماعي مهجورة في مواجهة جائحة كوفيد 19.

على الرغم من أن غالبية لندن مغلقة في شوارع فارغة، استضاف سلون ستريت فاعلية تضم كنزًا من السيارات الرياضية باهظة الثمن، مع تجمع الحشود لمشاهدة.

وتجاهل الآلاف من المحتفلين نصيحة الحكومة بشأن التباعد الاجتماعي يوم الجمعة، حيث التقوا بأصدقاء لقضاء ليلة ممتعة على الرغم من تزايد خطورة التحدي الذي يواجه البلاد.

وأمر رئيس الوزراء الآن الأماكن الاجتماعية بإغلاق أبوابها، وأخذ ما أسماه "الحق القديم غير القابل للجدال للأشخاص المولودين في المملكة المتحدة في الذهاب إلى الحانة".

واعتبرت "ديلى ميل" الشوارع القاتمة والحانات الفارغة ليست سوى وجه واحد لبريطانيا الجديدة، حيث تشكلت الطوابير خارج محلات السوبر ماركت في البلاد حيث يجد المتسوقون أرفف فارغة وموظفين يرتدون الأقنعة ، الذين يضطرون إلى تقنين الإمدادات بصرامة لدرء القلة الأنانية الذين يحتفظون بالإمدادات الأساسية لأنفسهم ، مع عدم مراعاة كبار السن والضعفاء العمال الذين قد يضطرون للذهاب دون شراء.

الاغلاق
الاغلاق

 

وأشارت الصحيفة إلى أن بوريس جونسون، الذى أمر بإغلاق الحانات والصالات الرياضية، رد على طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، أخبرته كيف ألغت حفل عيد ميلادها مرتين بسبب تفشي الفيروس.

كتب رئيس الوزراء مرة أخرى إلى الطفلة جوزفين من هامبشاير، قائلاً إنه "سعيد لسماع أنك في المنزل، على الرغم من أنني آسف لسماع أنك اضطررت إلى إلغاء الحفل الخاص بك ''وسط مخاوف من كوفيد 19.

 

 

 

 


كوفيد 19

كورونا

تفشى كورونا

وباء كورونا

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