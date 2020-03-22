حكومة إقليم السند الباكستانى تفرض الإغلاق الكامل للحد من انتشار كورونا

وكالات

أعلن رئيس وزراء حكومة إقليم السند الباكستانى مراد على شاه، عن فرض الإغلاق الكامل في الإقليم لمدة 15 يوماً بدءًا من اليوم للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أوضح مراد علي شاه فى قراره أن الإغلاق الكامل يشمل إغلاق جميع المصالح الحكومية والعامة والحظر على التجمع، ومنع عامة الشعب من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لتأمين المواد الغذائية والعلاج، أو لنقل المرضى إلى المستشفيات.

ويعد إقليم السند الأكثر تضرراً بفيروس كورونا، حيث ارتفعت فيه حالات الإصابة إلى 292 من إجمالي عدد المصابين في باكستان والذي ارتفع إلى 646 حالة وفقاً للإحصاء الرسمي الصادر عن الحكومة الباكستانية اليوم.

ويأتي فى المرتبة الثانية إقليم البنجاب بتسجيل 152 حالة، ثم إقليم بلوشستان بتسجيل 104 حالات، ثم إقليم خيبر بختونخواه بتسجيل 31 حالة، وإقليم جيلجيت بلتستان بتسجيل 55 حالة، ومنطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد حيث ارتفعت فيها حالات الإصابة إلى 11 حالة مؤكدة، مع تسجيل إصابة واحدة فى إقليم كشمير الحرة.

وأشارت وسائل الإعلام الباكستانية إلى أن الشلل عم معظم أنحاء باكستان بسبب الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس القاتل، حيث قامت قوات الشرطة بإغلاق جميع الأسواق والمصالح العامة وإلزام عامة الشعب بالحد من التجول غير الضروري وأهمية التزام المنازل.