اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 01:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حجز 4 متهمين صورا مقاطع استهزاء بالمواطنين فى المقطم لتحميلها عبر "تيك توك"

الأحد، 22 مارس 2020 01:05 ص
حجز 4 متهمين صورا مقاطع استهزاء بالمواطنين فى المقطم لتحميلها عبر "تيك توك" حبس-أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحجز 4 متهمين بتصوير فيديوهات في الشارع للسخرية من المواطنين، وتنزيلها عبر تطبيق "تيك توك"، 24 ساعة على ذمة تحريات المباح.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن  المتهمين  "م. ك"، "ك. ع"، "ع. م"، "م. ع"، استقلوا دراجتين بخاريتين، وقام اثنان منهم باستخدام حبال للعرقلة بالشارع وقيام اثنين آخرين بتصويرهم بالهواتف المحمولة فيديو وإنزال تلك الفيديوهات على حسابهم على تطبيق «تيك توك».
 
وقالت النيابة إن المتهمين يسكنون في منطقة المقطم، وخططوا معًا لإنشاء حساب على تطبيق «التيك توك» تكون فكرته مقالب في المواطنين في الشارع والسخرية منهم للحصول على عدد كبير من المتابعين، ويقومون بتركيب الفيديو على موسيقى مضحكة، وبالفعل صوروا العديد من المقاطع المضحكة حتى تم ضبطهم.
 
تعود تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الفيديوهات تظهر قيام أربعة أشخاص باستقلال دراجتين بخاريتين، وقيام أحدهم بإسقاط أحد المارة أرضًا عن طريق عرقلته بالقدم، وقيام آخر بالتصوير ونشر المقطع مصحوبًا بتعليقات ساخرة.
 
وعقب ظهور الفيديوهات، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وتمكن رجال الأمن من القبض عليهم، حيث تبين أن المتهمين يقومون بربط حبل بين الدراجتين البخاريتين لإسقاط المارة بالشارع والسخرية منهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

اخبار الحوادث

تيك توك

اخبار عاجلة

المقطم

عقوبة الإهمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات اليوم

فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات اليوم

الأوقاف: إغلاق المساجد جاء بعد دراسة.. واتخذنا إجراءات استباقية ضد كورونا

الأوقاف: إغلاق المساجد جاء بعد دراسة.. واتخذنا إجراءات استباقية ضد كورونا

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بالقاهرة وقنا وجنوب سيناء والمنوفية

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بالقاهرة وقنا وجنوب سيناء والمنوفية

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تقرر غلق المساجد أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تقرر غلق المساجد أسبوعين وتغير صيغة الأذان

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": القواعد الجديدة لتوصيل التيار تقضى على الفساد

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": القواعد الجديدة لتوصيل التيار تقضى على الفساد

وزير الرى: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة

وزير الرى: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة