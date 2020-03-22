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جونسون للبريطانيين: أفضل هدية للأم فى عيدها تجنيبها خطر كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 03:15 م
جونسون للبريطانيين: أفضل هدية للأم فى عيدها تجنيبها خطر كورونا بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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حث رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون شعبه على عدم زيارة الوالدين اليوم الأحد، الذى يواكب عيد الأم فى بريطانيا، وحذر من أن نظام الرعاية الصحية فى بريطانيا يخاطر بأن يصبح مربكا بسبب وباء كورونا فى الأيام القادمة.

  وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الأحد هو يوم الاحتفال بعيد الأم فى بريطانيا، لكن مع زيادة الحالات فى البلاد وأصبح الوضع فى بريطانيا خلف أسبوعين أو ثلاثة عن إيطاليا، أصر جونسون على ضرورة البقاء فى منازلهم.

 وكتب جونسون مساء السبت يقول : أخشى أن الهدية الوحيدة التى يمكن أن نقدمها فى عيد الأم يوم الأحد، ونحن من ندين لأمهاتنا بالكثير، هو أن نمنع عنها خطر الإصابة بفيروس خطير".

وحث جونسون البريطانيين على "البقاء في المنزل" من أجل إنقاذ "آلاف الأرواح"، قائلا "ما لم نعمل سويًا، وما لم نبذل الجهد الوطني البطولي والجماعي لإبطاء الانتشار، فإنه من المحتمل جدًا أن نصبح مثل إيطاليا".

وأمر رئيس الوزراء البريطاني، الأطباء بإعطاء الأولوية للمرضى الذين لديهم أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة، مضيفا أن تسارع وتيرة الإصابات والوفيات يحمل هيئة الصحة الوطنية فوق طاقتها.

وسجلت في بريطانيا حتى ليل الأحد، 5018 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، بينها 233 حالة وفاة.

وطلبت الحكومة البريطانيّة، أمس السبت، من 1,5 مليون شخص يعيشون في البلاد ويعتبرون الأكثر ضعفا حيال فيروس (كورونا) المستجد، أن يلزموا منازلهم لمدة 3 أشهر، مؤكدة أنه سيتمّ تخصيص خط هاتفي لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليه، كما سيكون ممكناً توصيل أدوية وأغراض إلى منازل الأشخاص المعزولين.

كما طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من المقاهي والحانات والمطاعم، في جميع أنحاء المملكة المتحدة، الإغلاق، ابتداء من مساء يوم الجمعة الماضي، وحتى أجل غير مسمى، وذلك للمساعدة في إبطاء انتشار تفشي فيروس (كورونا) المستجد.


 


بوريس جونسون

كورونا

بريطانيا

رئيس الحكومة البريطانية

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