اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جزائرى يهرب من الحجر الصحى ويثير الرعب بين المواطنين فى بلاده

الأحد، 22 مارس 2020 11:04 ص
جزائرى يهرب من الحجر الصحى ويثير الرعب بين المواطنين فى بلاده كورونا
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد حى 110 ببلدية سيدى براهيم فى محافظة سيدي بلعباس الجزائرية، مساء أمس، حالة استنفار قصوى، عقب تسريب خبر يفيد باستقبال أحد السكان أخاه الهارب من الحجر الصحى بوهران بعد دخوله إلى الجزائر منذ يومين عن طريق الباخرة القادمة من فرنسا، الأمر الذى دفع السكان إلى تعنيف المعنى، وتخييره بين استدعاء عناصر الأمن أو طرد أخيه من المنزل، تفاديا لخطر انتشار فيروس كورونا.

 

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن مصادر محلية، إن شقيق الهارب المصاب بكورونا تقدم صباح أمس السبت، من أحد سكان الحي، طالبا منه نقله إلى مدينة وهران من أجل جلب أخيه الهارب من الحجر الصحى، الأمر الذي رفضه صاحب السيارة، وأخبر به بقية الجيران، الذين انتفضوا وانقسموا إلى مجموعات لحراسة مداخل الحي ليل نهار لضبط الهارب من الحجر إن حاول الدخول، لا سيما أن شقيقه تنقل فعلا إلى وهران لجلبه رغم اعتراض السكان.

 

وأوضحت الصحيفة أنه لوحظ في مدينة سيدي بلعباس بالجزائر، استجابة لتحذيرات ونصائح المصالح المختصة للوقاية من الوباء، لاسيما بعد تسجيل حالة إصابة مؤكدة لعامل، ومن مظاهر الاستجابة، خلو شبه تام للمارة من الشوارع، مقابل هذا سجلت مظاهر استهتار واستهانة بالخطر في مناطق أخرى خارج المدينة،

 

وأرجعت الصحيفة الجزائرية مظاهر تعكس انعدام الوعي، لعوامل عدة أبرزها غياب ممثلي المجتمع المدني والسلطات المختصة، التي لم تفعّل الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية.

 

 


الجزائر

فيروس كورونا

كورونا

الرئيس الجزائرى

الحجر الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة