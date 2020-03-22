تعقيم 232 مركز شباب وناديًا بالقليوبية للوقاية من فيروس كورونا

القليوبية - نيفين طه

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إنه جرى تعقيم 206 مركز شباب و16 ناديا على مستوى المحافظة، ويتم التعقيم يوميا بصفة دورية من قبل العاملين بكل نادى ومركز.



وأشار "الصبروط"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن عمليات التطهير والتعقيم شملت جميع أندية ومراكز المحافظة ضد فيروس كورونا، لحماية العاملين والمترددين عليهم، مضيفا أنه يجرى يوميا عمل حملات بصفة دورية للتأكد من غلق الأندية والنوادى بالساعة السابعة طبقًا لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأصاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم تعليق كافة الأنشطة بالنوادى حتى تاريخ 31 مارس الجارى.

وكان قد أعطى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.



وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528، فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.