تعرف على وظائف "المهاجرين " داخليا بين محافظات الجمهورية

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات رسمية، أن التوزيع النسبي للمشتغلين المهاجرين وغير المهاجرين "15 سنة فأكثر" طبقا للنشاط الاقتصادي، أن 11.6% من المشتغلين المهاجرين وفقا لبيانات التعداد الأخير 2017 يعملون في قطاع النقل والتخزين كما يعمل في قطاع الصناعات التحويلية 9.8%، أما بالنسبة للمشتغلين في قطاع التعليم فقد سجلوا 8.9%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التوزيع النسبي للمشتغلين المهاجرين يبين أن نسبة 6.3% ساهموا في نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك، بينما بلغت نسبة المشتغلين من المهاجرين في التشييد والبناء نحو 2 .6%، بينما كانت نسبة مساهمتهم 1% أو أقل في كل من الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة أو أنشطة الإدارة العامة، والإمداد المائي وشبكات الصرف الصحي، أو المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية.

وجاءت محافظة القاهرة في صدارة قائمة أعلى نسبة مهاجرين خارجين من المحافظات، وفقا للتعداد الأخير عام 2017، حيث بلغت نسبة المهاجرين الخارجين منها نحو 38.7% من إجمالي المهاجرين بالجمهورية، وذلك وفقا لبيانات التعداد الأخير للجهاز عام 2017، حيث أشارت البيانات إلى أن 54% من جملة المهاجرين اللذين استقبلتهم محافظة الجيزة من المحافظات الأخرى كان محل إقامتهم السابق هو محافظة القاهرة.

وجاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثانية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت نسبة المهاجرين الخارجين منها 7%، يليها محافظات السويس والشرقية ودمياط بحوالي 5% لكل منهم، ثم محافظة بورسعيد بحوالي 4% من إجمالي المهاجرين بالجمهورية.