تركى أل الشيخ: عندى ثقة بالله ستقهر البشرية الكرونا.. ويعود العالم أجمل

كتب أشرف عزوز

نشر المستشار تركى أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تدوينة على موقع التديونات القصيرة تويتر تدوينة قصيرة مكتوب فيها "عندي ثقة بالله ... ستقهر البشرية الكرونا.. ويعود العالم أجمل ... الله كبير".

أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى، على التبرع لأهل المدينة بمبلغ 500 ألف يورو، لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وقال النادى، فى بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "بناء على توجيه من مالك النادى السيد تركى آل الشيخ، قرر نادى ألميريا التبرع بمبلغ 500 ألف يورو دعما من النادى لأهل المدينة لمواجهة فيروس كورونا، وسيكون بالتنسيق مع عمدة المدينة والجمعية الخيرية الخاصة بالنادى".

وكان المستشار تركى آل الشيخ، أكد أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، تواصل معه مرتين فى اليومين الماضيين للاطمئنان على صحته، وكتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تواصل معى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مرتين فى اليومين الماضيين يطمئن فيها على صحتى.. وبشكره على هذا التواصل، وأتمنى له ولأسرته الكريمة الخير وأن ربنا يحفظ الجميع".

وعلى جانب آخر، حرص المستشار تركى آل الشيخ، على الإشادة بدور القيادة السعودية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبالخطوات والاحتياطات التى اتخذتها المملكة فى مواجهة تفشى الفيروس منذ اللحظات الأولى من انتشاره.