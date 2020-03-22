بطلة التنس الأمريكية سيرينا وليامز: كورونا يقودنى للجنون ويجب البقاء بالمنزل

هند المغربي

أعلنت بطلة التنس الأمريكية الحاصلة على 23 لقبا سيرينا ويليامز البالغة من العمر 38 عاما إنها تقترب من الجنون، بسبب العزل الذى يوصى به الإخصائيون من أجل تقليص خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

ونشرت سيرينا مقاطع فيديو على تطبيق "تيكتوك"، تشرح فيها قلقها بما يتعلق بابنتها أولمبيا التى تبلغ عامين، وقالت سيرينا: "الآن وأنا أمارس الحجر الاجتماعى لفترة طويلة ربما استمرت أسبوعين حتى الآن، فإن كل شيء صغير يجعلني مجنونة".



سيرينا ويليامز وابنتها

وأضافت: "بسبب القلق أنا على حافة الانفعال. فى كل مرة يعطس أحدهم من حولى أو يسعل أصبح مجنونة. عندما أقول أحدهم اقصد ابنتي. عندما عطست فى إحدى المرات نظرت إليها بغضب ثم شعرت بالحزن".

وتتابع: "قلت فى نفسى هل هى على ما يرام. هل ثمة أى خلل فى ابنتي؟ هل يمكننى القيام بشيء ما؟ لا أدرى ما يمكننى القيام به، وبالتالى بدل أن أكون هادئة أصبح تحت وطأة ضغط عصبى هائل".

وكشفت سيرينا أنها اعتقدت، شأنها فى ذلك شأن أشخاص كثيرين، أن فيروس كورونا لن يؤثر عليها، وقالت فى هذا الصدد "تأجلت دورة إنديان ويلز فجأة، فقلت لا بأس، الأمر غريب لكنى أملك بعض الوقت للاستمتاع".

لكن مع تأجيل دورات وبطولات أخرى فى التنس، وجدت سيرينا نفسها أكثر قلقا، بقولها: "يتعين علينا معايشة هذا الأمر. سنتخطاه، يتوجب علينا ذلك".

وناشدت سيرينا متابعيها بملازمة منازلهم واتباع إرشادات السلطات الصحية فى البلاد من خلال سلسلة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.