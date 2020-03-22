بسبب كورونا.. جد يلتقى بحفيده لأول مرة من وراء نافذة العزل.. صور

كتبت إيناس البنا

لا يزال الجميع من بلدان العلم يعانى من تأثير فيروس كورونا الصحى أو النفسى أو حتى الاجتماعى، الذى فرق أحبة وأزواج وحتى الأطفال عن أمهاته، وفى أيرلندا، تم التقاط صور مؤثرة للعزل لدى كبار السن.

ووفقًا لتقرير موقع جريدة "Mirror" البريطانية التقطت صور مؤثرة فى أيرلندا للجد الذى يلتقى بحفيده لأول مرة، من وراء النافذة، ومن خلال الصور يمكن رؤية المتقاعد في الصورة وهو ينظر إلى حفيده، من خلال الزجاج وينظر إلى الوليد الذي يحتجزه والده.



صور الجد

يحتضن الأب في الداخل على حافة النافذة، الطفل حديث الولادة إلى جانب بطاقات التهنئة، مع حسرة قلبه الواضحة على وجهه.

تم التقاط الصورة في أيرلندا، وهي واحدة من دول متعددة تضررت من جائحة فيروس كورونا، حيث قد صدرت أوامر لأصحاب المعاشات في جميع أنحاء العالم بالعزل الذاتي لأشهر من أجل حماية أنفسهم من الفيروس.



الطفل حديث الولادة

شاركت عمة الطفل الصورة على تويتر مع تعليق: "ثلاثة أجيال من التباعد الاجتماعي عندما يلتقي والدي بحفيده لأول مرة".

وأضافت: والدي لم يسمح لي بالتقاط صورة له لكنه كان يبتسم، ويعيش أخي على بعد دقيقتين تقريبًا منه لذا صعد فى الخارج ليقول مرحبًا، ولكنه لم يستطع الدخول، ولكنه إنه يتطلع إلى حمل الطفل قريبًا ".

تمت إعادة نشر الصورة أكثر من 39000 مرة في أقل من 24 ساعة، كتب أحد مستخدمي تويتر: "أعلم أن هذه مناسبة سعيدة، وتهاني لك، ولكن في نفس الوقت، من المفجع رؤية المظهر على وجه والدك".