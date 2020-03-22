بسبب كورونا.. ارتفاع عدد العاطلين فى إسرائيل لنصف مليون شخص

كتب- هاشم الفخراني

أثر انتشار فيروس كورونا فى إسرائيل بشكل كبير على الوضع الاقتصادى، حيث أكدت بيانات رسمية ارتفاع معدلات البطالة فى إسرائيل لتصل لـ16.5%.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه منذ مساء أمس السبت وحتى اليوم دخل على مواقع التشغيل التابعة لوزارة العمل ومواقع أخرى حوالى 8050 عاطلًا إضافيًا عن العمل.

وأكدت الصحيفة أنه منذ تفشى وباء كورونا فى إسرائيل بلغ إجمالى العاطلين نصف مليون إسرائيلى، أى أن نسبة البطالة فى إسرائيل قد ارتفعت بأربعة أضعاف ما كانت عليه الشهر الماضي حوالي 4%، وبلغت حاليا 16.5%.

وأوضحت مؤسسة خدمات التشغيل أن السبب وراء ارتفاع نسبة البطالة فى إسرائيل هو تسريح العاملين فى السياحة والفنادق والطيران والمطاعم جراء تفشى فيروس كورونا المميت.

وقدرت المؤسسة أنه فى حال استمر وتيرة تسجيل طالبى العمل على هذا المعدل، فسنصل على الأرجح إلى مليون عاطل عن العمل، أى ربع العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي، مضيفة أن 20٪ من الأشخاص الذين خرجوا في إجازات غير مدفوعة من أماكن عملهم سينضمون إلى العاطلين عن العمل في نهاية الأزمة.

وتفيد البيانات، بأنه تم تسريح حوالي 90٪ من المسجلين الحاليين كطالبي عمل، من ارباب عملهم في إجازة غير مدفوعة. وللمقارنة، تم في الشهر المنصرم فبراير/شباط تسجيل 25576 طالب عمل جديد بينما كان هذا العدد في يناير/كانون الثاني 23173 طالب عمل.