اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 07:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بسبب كورونا.. ارتفاع عدد العاطلين فى إسرائيل لنصف مليون شخص

الأحد، 22 مارس 2020 05:59 م
بسبب كورونا.. ارتفاع عدد العاطلين فى إسرائيل لنصف مليون شخص نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثر انتشار فيروس كورونا فى إسرائيل بشكل كبير على الوضع الاقتصادى، حيث أكدت بيانات رسمية ارتفاع معدلات البطالة فى إسرائيل لتصل لـ16.5%.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه منذ مساء أمس السبت وحتى اليوم دخل على مواقع التشغيل التابعة لوزارة العمل ومواقع أخرى حوالى 8050 عاطلًا إضافيًا عن العمل.

وأكدت الصحيفة أنه منذ تفشى وباء كورونا فى إسرائيل بلغ إجمالى العاطلين نصف مليون إسرائيلى، أى أن نسبة البطالة فى إسرائيل قد ارتفعت بأربعة أضعاف ما كانت عليه الشهر الماضي حوالي 4%، وبلغت حاليا 16.5%.

وأوضحت مؤسسة خدمات التشغيل أن السبب وراء ارتفاع نسبة البطالة فى إسرائيل هو تسريح العاملين فى السياحة والفنادق والطيران والمطاعم جراء تفشى فيروس كورونا المميت.

وقدرت المؤسسة أنه فى حال استمر وتيرة تسجيل طالبى العمل على هذا المعدل، فسنصل على الأرجح إلى مليون عاطل عن العمل، أى ربع العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي، مضيفة أن 20٪ من الأشخاص الذين خرجوا في إجازات غير مدفوعة من أماكن عملهم سينضمون إلى العاطلين عن العمل في نهاية الأزمة.

وتفيد البيانات، بأنه تم تسريح حوالي 90٪ من المسجلين الحاليين كطالبي عمل، من ارباب عملهم في إجازة غير مدفوعة. وللمقارنة، تم في الشهر المنصرم فبراير/شباط تسجيل 25576 طالب عمل جديد بينما كان هذا العدد في يناير/كانون الثاني 23173 طالب عمل.


إسرائيل

كورونا

بطالة

تل أبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة