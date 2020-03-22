اليوم السابع
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باكستان تطالب شعبها بالالتزام بالانضباط الذاتى وعدم الهلع بسبب كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 06:32 م
باكستان تطالب شعبها بالالتزام بالانضباط الذاتى وعدم الهلع بسبب كورونا رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
أ ش أ

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ناشد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان ،اليوم الأحد، شعبه بالالتزام بفرض الانضباط الذاتى وعدم الهلع بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وقال عمران خان - فى كلمته الثانية حول فيروس كورونا أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إنه يمكن التغلب على هذا الوباء العالمى عبر الجهود المشتركة .. مشيرا إلى أن الحكومة لا تغلق البلاد كاملاً نظراً إلى الوضع الاقتصادى المتدهور ومستوى المعيشى الضعيف لأهالى البلاد. 
 
وأضاف أن الوضع فى باكستان يختلف تماماً عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا،لافتا إلى أن الإغلاق الكامل سيعنى فرض حظر التجول فى جميع أنحاء البلاد مع وكالات إنفاذ القانون والقوات المسلحة فى الشوارع، ناصحا الشعب باتباع توجيهات الحكومة والإجراءات الوقائية لتفادى الوباء القاتل.
 
على جانب آخر ، طالب رئيس الوزراء الباكستاني، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب برفع العقوبات ضد إيران لأسباب الإنسانية حيث تعتبر إيران مركزاً لتفشى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن معظم حالات الإصابة بالفيروس فى باكستان قادمين من إيران.
 
وأكد - فى بيان صحفى اليوم - أنه بات من الضرورى رفع العقوبات الأمريكية ضد إيران لتسريع جهود الإغاثة الإنسانية لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل.
 

باكستان

رئيس وزراء باكستان

عمران خان

كورونا

فيروس كورونا

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