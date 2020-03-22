اليونان: ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا إلى 624 والوفيات إلى 15

إبراهيم سعيد

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، في خبر عاجل، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا إلى 624 والوفيات إلى 15 حالة بفيروس كورونا.

فيما اتخذت السلطات اليونانية إجراءات شديدة للوقاية من فيروس كورونا القاتل، حيث قامت وزارة الصحة بتكثيف الإجراءات الاحترازية خاصة على المدارس، وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا فى اليونان إلى 387 حالة، وقالت اليونان إن الوافدين من خارج البلاد سيوضعون فى حجر صحي لمدة أسبوعين، بينما سيتم إغلاق متاجر البيع بالتجزئة اعتبارا من غد الأربعاء، وقال متحدث حكومى إن المتاجر الكبرى والصيدليات وخدمات توصيل الطعام مستثناة من هذه الإجراءات.

وكانت قد دعت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولوالمواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية المتخذة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مضيفة: "إننا سننجح بالانضباط والتعقل والترابط والتفاؤل"، وقالت ساكيلاروبولو التى اختارت التواصل مع المواطنين اليونانين عبر موقع تواصل الاجتماعى "فيس بوك" وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني: "إن الطريق الوحيد لحماية من نحب وأبناء وطننا هو البقاء بعيدا عنهم، نتبع بأمانة التعليمات بشكل جماعى وكذلك بشكل فردى وكذلك توجيهات العلماء والسلطات، مؤكدة أنها تتبع تلك التعليمات".