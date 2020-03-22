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النقابة العامة للبناء والأخشاب تتبرع بـ300 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 03:33 م
النقابة العامة للبناء والأخشاب تتبرع بـ300 ألف جنيه لمواجهة كورونا عبد المنعم الجمل
كتب محمود راغب

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أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التبرع بمبلغ 300 ألف جنيه، لمساندة الدولة في الإجراءات الاحترازية اللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح عبد المنعم الجمل، أن المبلغ سيتم توجيه 150 ألف جنيه منه لصالح صندوق تحيا مصر، بينما الجزء الآخر لصالح صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة التابع لوزارة القوى العاملة.

وأشار الجمل، إلى أن هذا التبرع يأتي إيمانا من النقابة العامة بدورها المجتمعي في خدمة قضايا الوطن ومساندة الدولة في أوقات الأزمات.

ودعا رئيس النقابة العامة، رجال الأعمال والمستثمرين بتحمل الدور المجتمعي تجاه الوطن في هذه المرحلة، ودعم ومساندة الدولة في خطتها لمواجهة الفيروس.

وشدد الجمل، على ضرورة تفهم أصحاب الأعمال لظروف المرحلة الراهنة، وعدم التضييق على العاملين، لاسيما في ظل دعوات البقاء في المنازل لمنع انتشار الفيروس، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على كافة حقوق العاملين.

وأكد أن الدولة اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية التي من شأنها الحفاظ على مصالح المستثمرين في الوقت الراهن.

 

 
 
 

 


كورونا

البناء والاخشاب

نقابه البناء والاخشاب

فيروس كورونا

اخبار مصرية

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