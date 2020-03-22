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القبض على 4 عاطلين لممارستهم مهنة سايس بدون ترخيص بالقليوبية

الأحد، 22 مارس 2020 11:44 ص
القبض على 4 عاطلين لممارستهم مهنة سايس بدون ترخيص بالقليوبية متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث المرور بالقليوبية القبض على 4 عاطلين لقيامهم بممارسة أعمال مزاولة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات ، بدون وجه حق وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
 
تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من ضباط مباحث المرور بالقليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومزوالي مهنه سايس بدون ترخيص واسفرت الحملة عن ضبط كلا من"م.م"31سنه، عاطل، وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات ، بدون وجه حق حال تواجده امام ترعة الشابوري – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ،وضبط بحوزته مبلغ مالى 45 جنيه من متحصلات عمله الآثم ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 7381 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة،و"م.م.م"20سنه،عاطل ،مقيم دائرة  قسم أول شبرا الخيمة وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات ، بدون وجه حق حال تواجده بموقف ميدان المؤسسة أمام مستشفي النيل - دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وضبط بحوزته مبلغ مالى 45 جنيه من متحصلات عمله الآثم ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 5043 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة .
 
وتم ضبط "م.ع"46سنه،عاطل دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات  بدون وجه حق ، حال تواجده بالشارع الجديد – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة  ،وضبط بحوزته مبلغ مالى 75 جنيه من متحصلات عمله الآثم تحرر عن ذلك المحضر رقم 7380 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة،و"ا.م"33سنه،عاطل ،دائرة قسم أول شبرا الخيمة ، وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق ،حال تواجده بشارع كورنيش النيل أمام قسم أول شبرا الخيمة  وضبط بحوزته مبلغ مالى 65 جنيه من متحصلات عمله الآثم .. تحرر عن ذلك المحضر رقم 5043 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 


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