القبض على 3 أشخاص مطلوب ضبطهم بقضايا هتك عرض وسرقة بطوخ وكفر شكر

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة أشخاص مطلوب ضبطهم وإحضارهم بقضايا هتك عرض وسرقة بطوخ وكفر شكر تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بقيام ضباط مباحث المركز بضبط الهاربين من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وتم ضبط كلا من "م.ا"45سنة، سمكرى، و"ط ا"37سنه، المطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 32032 لسنة 2018م جنايات مركز طوخ – عاهة مستديمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16 أحوال المركز .

وفى كفر شكر تمكن المقدم اسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز من ضبط "ا.م"50سنه،سائق،المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3275 لسنة 2018م جنح مركز كفر شكر هتك عرض وسرقة .. وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 22 أحوال تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطلين يقومون بفرض الأتاوات بمواقف شبرا الخيمه تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية،بقيام ضباط المرور بحملة لضبط الخارجين عن القانون والقائمين بأعمال البلطجة وفرض الأتاوات بمواقف القليوبية واسفرت الحملة عن ضبط كلا من"ع.ع"32سنه،مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة،حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بمنطقة موقف مسطرد المؤسسة – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بدون وجه حق،وضبط بحوزته مبلغ 85 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقى السيارات وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7379 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة.

و"ك.ا"39سنه،عاطل،مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة،السابق إتهامه فى القضية 7384 لسنة 2009 م جنح قسم روض الفرج – مخدرات،حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بمنطقة موقف بهتيم المؤسسة – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة،بدون وجه حق،وضبط بحوزته مبلغ 55 جنيها من متحصلات عمله الاثم من سائقى السيارات،وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7378 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.