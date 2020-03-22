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"الصحة" الكويتية: وصول أجهزة فحص فيروس كورونا عبر الحمض النووى

الأحد، 22 مارس 2020 07:53 م
"الصحة" الكويتية: وصول أجهزة فحص فيروس كورونا عبر الحمض النووى محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، وصول كمية من أجهزة فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) عن طريق الحمض النووي اليوم الأحد؛ لتكون الكويت أول دولة في المنطقة توفر مثل هذا الفحص.

وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبد الله البدر - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إن الكويت ممثلة بوزارة الصحة، قامت بجلب تلك الفحوصات، بعد أن وافقت عليها استثنائيا منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في 12 مارس الجاري.

وأضاف البدر أنه في حالة الطوارئ، يوجد لدى منظمة الغذاء والدواء الأمريكية آلية تفوض شركات الأجهزة والمعدات الطبية لاستخدام هذه الفحوصات، لافتا إلى أن إدارة الهندسة الطبية بالوزارة، قامت منذ الإعلان عن هذه الفحوصات، بالتنسيق مع الشركات المحلية والخارجية المصنعة لتوفير تلك للأجهزة، من خلال تصميم الاختبار للكشف عن الفيروس في عينات الجهاز التنفسي، مثل الأنف أو مسحات فموية.

وأشار إلى أنه خلال 10 أيام من التفويض الاستثنائي من منظمة الغداء والدواء الأمريكية لتلك الفحوصات، سارعت الكويت بالعمل على جلب تلك الأجهزة، حاى تمكنت من جلبها اليوم، مما يحسب لها ويعد انجازا غير مسبوق.

ولفت وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية، إلى أنه تم أمس الأول، الموافقة على جلب فحوصات تظهر النتيجة خلال 45 دقيقة، مضيفا أن تلك الفحوصات وغيرها ستصل إلى الكويت الشهر المقبل.


الصحه الكويتيه

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فيروس كورونا

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