اليوم السابع
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الشباب والرياضة: لا نية لدى الأندية لتسريح المدربين والعاملين بسبب توقف النشاط

الأحد، 22 مارس 2020 04:47 م
الشباب والرياضة: لا نية لدى الأندية لتسريح المدربين والعاملين بسبب توقف النشاط وزارة الشباب والرياضة
أ ش أ

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أكدت وزارة الشباب والرياضة، أنه لا نية لدى الأندية المصرية، لتسريح مدربى قطاعات الناشئين بداعى توقف النشاط الرياضى وتوفيرا للنفقات، وأعربت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - عن ثقتها الكبيرة فى تحمل إدارات الأندية لمسئولياتها تجاه الأجهزة الفنية للفرق بالألعاب الرياضية المختلفة وقطاعات الناشئين، خلال فترة تعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه لديه ثقة كبيرة فى مراعاة الأندية ومجالس إداراتها لظروف كافة العاملين والأجهزة الفنية التابعة لها.
 
وخلال اتصال هاتفى مع أشرف صبحى، نفى فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة ما تردد مؤخرا بشأن اعتزام النادى تسريح مدربين أو لاعبين لفرق الناشئين.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا نية لدى الأندية لتسريح مدربى قطاعات الناشئين بداعى توقف النشاط الرياضي، خاصة وأن النشاط لم يتم إلغاؤه، لكنه معلق فقط لمدة أسبوعين، فى ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المتبعة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.
 

وزاره الشباب و الرياضه

وزير الشباب و الرياضه

اشرف صبحى

تسريح المدربين

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