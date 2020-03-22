السائق الناقل لفلسطينيين مصابين بسيناء يسلم نفسه للحجر الصحى.. وتعقيم منزله

شمال سيناء - محمد حسين

أفادت مصادر طبية بشمال سيناء، ان السائق الذى نقل شخصين فلسطينيين من القاهرة لمعبر رفح الخميس للماضى وتبين اصابتهم بكورونا، سلم نفسه للحجر الصحى فور علمه بالواقعة وطالب باتخاذ الاجراءات الطبية لحمايته واسرته .

وأشارت المصادر إلى أنه جارى حصر دائرة تحرك المسافرين وكل المحيطين والمختلطين بالسائق لفحصهم واتخاذ الإجراء الطبى المناسب.

وناشدت الصحة الاهالى سرعة مراجعة المستشفى لكل شخص قايل وتعامل مع المسافرين الفلسطينيين النصابين اثناء تنقلهم من القاهرة وصولًا لمعبر رفح .

وقام فريق طبى بوحدة الشيخ زويد الصحية بتعقيم وتطهير منزل السائق والمنطقة المحيطة به.

وسبق وقال الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء، أنه فور تردد معلومات بشأن إصابات بكورونا بين مسافرين فلسطينيين تبين مرورهم من شمال سيناء، تم التوصل للسائق الذى نقلهم ويجرى فحصه وتشير الفحوص إلى أنه لم يصب، وجار توسيع دائرة الفحص لكل من قابلهم واختلط بهم وهم فى طريقهم لمعبر رفح مرورا من سيناء.

وكان مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء نفى شائعة ظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا داخل ديوان عام المجلس، وفى بيان أكدت رئاسة مركز ومدينة الحسنة عن عدم وجود أى حالات فى ديوان عام المجلس أو فى نطاق المركز والمدينة حتى الان.

وتابع البيان "نرجو التحقق من الأخبار من المصدر الرئيسى وعدم الانسياق وراء الشائعات لعدم نشر الفوضى بين المواطنين، ونحن نتعامل بكل شفافية فإذا ظهر اى حالات سيتم التنبيه والتحذير لأخذ الحذر والحيطة ولا تقبل بأى ضرر للمواطن أو الموظف.

وكان الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة شمال سيناء اليوم السبت، انه لم تسجل اى حالات إصابة أو اشتباه إصابة فى شمال سيناء بـ كورونا .

وقال مدير عام صحة شمال سيناء فى تصريح انه لاصحة لما تردد، بشأن وجود مريض بأحد المصانع بوسط سيناء.

ودعا مجددا عدم الانسياق وراء الشائعات لافتا انه يعلن اولا بأول عن الجديد بشأن فحص الحالات ونتائجها .