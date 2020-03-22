اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السائق الناقل لفلسطينيين مصابين بسيناء يسلم نفسه للحجر الصحى.. وتعقيم منزله

الأحد، 22 مارس 2020 02:15 م
السائق الناقل لفلسطينيين مصابين بسيناء يسلم نفسه للحجر الصحى.. وتعقيم منزله تعقيم منزل السائق
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت مصادر طبية بشمال سيناء، ان السائق الذى نقل شخصين فلسطينيين من القاهرة لمعبر رفح الخميس للماضى وتبين اصابتهم بكورونا، سلم نفسه للحجر الصحى فور علمه بالواقعة وطالب باتخاذ الاجراءات الطبية لحمايته واسرته .

وأشارت المصادر إلى أنه جارى حصر دائرة تحرك المسافرين وكل المحيطين والمختلطين بالسائق لفحصهم واتخاذ الإجراء الطبى المناسب.

وناشدت الصحة الاهالى سرعة مراجعة المستشفى لكل شخص قايل وتعامل مع المسافرين الفلسطينيين النصابين اثناء تنقلهم من القاهرة وصولًا لمعبر رفح .

وقام فريق طبى بوحدة الشيخ زويد الصحية بتعقيم وتطهير منزل السائق والمنطقة المحيطة به.

وسبق وقال الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء، أنه فور تردد معلومات بشأن إصابات بكورونا بين مسافرين فلسطينيين تبين مرورهم من شمال سيناء، تم التوصل للسائق الذى نقلهم ويجرى فحصه وتشير الفحوص إلى أنه لم يصب، وجار توسيع دائرة الفحص لكل من قابلهم واختلط بهم وهم فى طريقهم لمعبر رفح مرورا من سيناء.

 

وكان مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء نفى شائعة ظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا داخل ديوان عام المجلس، وفى بيان أكدت رئاسة مركز ومدينة الحسنة عن عدم وجود أى حالات فى ديوان عام المجلس أو فى نطاق المركز والمدينة حتى الان.

 

وتابع البيان "نرجو التحقق من الأخبار من المصدر الرئيسى وعدم الانسياق وراء الشائعات لعدم نشر الفوضى بين المواطنين، ونحن نتعامل بكل شفافية فإذا ظهر اى حالات سيتم التنبيه والتحذير لأخذ الحذر والحيطة ولا تقبل بأى ضرر للمواطن أو الموظف.

 

وكان الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة شمال سيناء اليوم السبت، انه لم تسجل اى حالات إصابة أو اشتباه إصابة فى شمال سيناء بـ كورونا .

 

وقال مدير عام صحة شمال سيناء فى تصريح انه لاصحة لما تردد، بشأن وجود مريض بأحد المصانع بوسط سيناء.

 

ودعا مجددا عدم الانسياق وراء الشائعات لافتا انه يعلن اولا بأول عن الجديد بشأن فحص الحالات ونتائجها .

 
 

شمال سيناء

العريش

معبر رفح

كورونا

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة شمال سيناء: نتتبع مسار مسافرين فلسطينيين أعلن إصابتهم فى غزه

الأحد، 22 مارس 2020 12:35 م

تنفيذ حملة تطهير وتعقيم للمصالح الحكومية فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء

الأحد، 22 مارس 2020 12:29 م

مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تفعل مبادرة "معلم أون لاين"

الأحد، 22 مارس 2020 11:44 ص

"الكتب المعقمة للجميع" فى سيناء.. توزيعها على الشباب "أون لاين" دون الحاجة للذهاب إلى المعارض.. وأصحاب المبادرة: هدفنا تعزيز الإجراءات الوقائية للحماية من "كورونا".. ومساعدة الشباب على تنمية هواية القراءة.. صور

الأحد، 22 مارس 2020 11:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة