اليوم السابع
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"الزراعة" روشتة لموسم تزهير البرتقال لمواجهة التقلبات الجوية وزيادة الإنتاج

الأحد، 22 مارس 2020 03:00 ص
"الزراعة" روشتة لموسم تزهير البرتقال لمواجهة التقلبات الجوية وزيادة الإنتاج زراعة البرتقال
كتب عز النوبى

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ينشر"اليوم السابع" ، عدد من التوصيات  والارشادات  التي أصدرها  قطاع الإرشاد الزراعي التابع لوزارة  الزراعة ، ممثلا في الإدارة المركزية للبساتين، لمزارعي  البرتقال ،   خلال تزهير    المحصول   ، ومواجهة التغيرات المناخية  ، في إطار دعم المزارعين، وتقديم أفضل الممارسات الزراعية لهم جول طرق تسميد ورى ومكافحة أشجار  البرتقال  ، وزيادة  الإنتاج .
 
وأكدت التوصيات أهمية المحافظة علي انتظام الري خلال موسم التزهير، بحيث يكون الري علي الحامي، فضلا عن التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة بالعزيق السطحي، وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة وكذلك علاج صانعات الأنفاق وخاصة نموات الربيع، مع الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وذلك بعد إكمال خروج النموات الحديثة، و الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري وخاصة المزارع التي تظهر بها أعراض النقص، لافتة الى انه لزيادة العقد خاصة في البرتقال أبو سرة بعد حدوث التزهير الكامل يمكن الرش بمركب برلكس بمعدل 1 قرص ـ 1.5 قرص ( 10 ـ 15 جزء في المليون ) الرش علي هيئة رزاز .
 
وفيما يتعلق بالتسميد، أشارت التوصيات الى أهمية تسمد أشجار الموالح التي تروي بالتنقيط للفدان، بحيث تكون خلال الرية الأولي : 2 كجم سلفات نشادر + ( 1 كجم سلفات حديد + 2 كجم سلفات زنك + 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم + 1 كجم سلفات منجنيز )، والرية الثانية : 2 كجم سماد مركب 19 + 19 + 19 بتبادل مع 2 كجم نترات كالسيوم ( أسبوع وأسبوع )،  والثالثة : 2 كجم سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك .
 
واكدت التوصيات أهمية الرش الورقي، بحيث يتم بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر علي الأشجار ويكرر (
 
300 جم حديد + 300 جم زنك مخلبي +300 جم منجنيز مخلبي + 150 جم سلفات نحاس +100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوراكس +250 جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص ) / 600 لتر ماء .
 
وبالنسبة لبرنامج المكافحة، اوضحت التوصيات انه لجميع أصناف الموالح يبدأ ظهور دودة أزهار الموالح وتشتد الإصابة في الليمون البنزهير والليمون الاضاليا، الأمر الذي يسبب أضرارا كبيرة في محافظات الشرقية والبحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ، خيث نصحت التوصيات بأن تقاوم برش الأشجار في مارس وابريل بأحد المبيدات الموصي بها بمعدل 150 مل / 100 لتر ماء مع مراعاة فتح البشبوري علي شكل شمسية بحيث لا يزيد عن 100 رطل علي البوصة المربعة حتى لا يؤدي الضغط المرتفع لمحلول الرش إلي تساقط الأزهار ويكرر الرش بعد 15 يوم .
 
وأوصت باستكمال برنامج مكافحة نيماتودا التدهور البطي الذي بدا في شهر فبراير إن وجدت إصابة، فضلا عن البدء في تنفيذ برنامج مكافحة الأكاروسات  بالرش بمبيد موصي به، فضلا عن استخدام مبيد موصى به في حال الاصابة بحشرة المن مع ظهور النموات الحديثة، كذلك يتم علاج التصمغات بإجراء عمليات الكشط لمكان الإصابة بواسطة سكين حاد والدهان بعجينة البوردو .
 
 

الارشاد الزراعى

أشجار البرتقال

تسميد الموالح

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