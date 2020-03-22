الرئيس السيسى للمصريين: ساعدونا لمواجهة أخطر أزمة بسبب كورونا

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، جموع المصريين بمساعدة كافة أجهزة الدولة المصرية، لمواجهة أخطر أزمة بسبب فيروس كورونا المستجد.
الرئيس السيسى للمصريين: ساعدونا لمواجهة أخطر أزمة بسبب كوروناالأحد، 22 مارس 2020 04:37 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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