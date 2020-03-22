الدكتور على جمعة: يجوز إخراج الزكاة لعامين مقبلين للتيسير على الناس

كتب مدحت وهبة

قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إنه يجواز إخراج أموال الزكاة قبل حلول موعدها، مؤكدا جواز ذلك بإجماع جمهور العلماء

وتابع جمعة، أجمع العلماء، على جواز إخراج الزكاة لعامين مقبلين، بخلاف العام الجاري، لأن ثواب الإنفاق في الأزمة أو العسرة أعلى بكثير من كل الأوقات حتى شهر رمضان.

وأضاف جمعة، في بيان لمؤسسة مصر الخير في رساله للأمة خلال مقطع فيديو تحت عنوان. " زكاتك وقت الأزمة " إن ذلك يهدف للتيسير على المسلمين، ودعم الفقراء وغير القادرين ماديا، قائلا :"" أنفق ولا تخف فإنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد والصدقة تدفع البلاء"، مشيرًا إلى أن الإسلام دين الرحمة والتكامل والتعاون.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدد أصدر عددًا من القرارات، للتخفيف عن المواطنين من آثار مكافة فيروس كورونا، حيث قرر تخفيض ضريبة الدمغة على توزيع الأرباح بنسبة 50%. وإطلاق مبادرة إحلال وتجديد الفنادق السياحية. و خفض أسعار الفائدة لدى البنك المركزى 3%.

كما قرر الرئيس تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير 6 أشهر وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية. وتعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل من الدمغة الفورية.

وقرر الرئيس أيضًا تأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع السياحى، و ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى، ومنح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14% اعتبار من العام المالى القادم، ووقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين.