الداخلية الكويتية تطلق نظام الانذار عبر مكبرات الصوت بحظر التجول

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دوت مكبرات الصوت الخاصة بنظام الانذار، بالإدارة العامة للدفاع المدنى الكويتية، فى جميع أنحاء الكويت، قبل ساعة كاملة من دخول قرار حظر التجول الجزئى حيذ التنفيذ، ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الرابعة فجرا، وتم التنبيه من خلال مكبرات الصوت بأوقات الحظر الجزئى المفروض فى البلاد؛ وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية، الجميع إلى الالتزام بقرار حظر التجول الجزئى فى البلاد، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، ومن منطلق الحرص على حماية الصحة المجتمعية وسلامة صحة المواطنين والمقيمين.

وقالت الوزارة - فى بيان صحفى للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى - إن القرار يأتى نظرا إلى الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وفى إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها المؤسسة الأمنية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، للتصدى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد قرر خلال اجتماعه الاستثنائى أمس السبت، فرض حظر تجول جزئى فى كل أرجاء الكويت، اعتبار من اليوم الأحد؛ وذلك فى الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وعزا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح، اتخاذ قرار فرض حظر التجول الجزئي، إلى بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).