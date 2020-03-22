الحكومة الجزائرية تبحث اتخاذ إجراءات وباء كورونا فى اجتماع اليوم

كتب مصطفى عنبر

يترأس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، وذلك للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلى، وملفى وضعية السوق البترولية، ووباء كورونا الذى يهدد العالم.

يأتي الاجتماع في أعقاب اجتماعين عقدهما الأسبوع الماضي مع وزراء القطاعات المعنية بتطبيق مخطط مواجهة وباء كورونا.

وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فجدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن عددا من النقاط من بينها المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وعرضين، الأول حول وضعية وآفاق السوق البترولية الدولية، والثاني يتعلق بخطة العمل لرقمنة الإدارة، كما سيستمع مجلس الوزراء إلى عرض حول تطور وباء فيروس كورونا في البلاد، وتقييم التدابير المتخذة للحد من انتشاره.

وبهذا الاجتماع ، سيكون ملف مكافحة انتشار وباء كورونا حاضرا في مجلس الوزراء وذلك لثاني مرة في اجتماعات مجلس الوزراء، وإن كان الخطر الذي يحمله هذا الوباء جعل الجزائر شأنها شأن باقي دول العالم تعلن حالة الطوارئ للحد من انتشاره، حيث أن الرئيس الجزائرى كان قد فرض يوم الخميس الماضي مجموعة من الإجراءات الاحترازية ستكون عملية بداية من اليوم، منها حظر حركة وسائل النقل الجماعي، وتسريح 50 بالمائة من مستخدمي الوظيف العمومي، وكان الرئيس قد أكد في خطابه أنه سيصعد من الإجراءات في حال بلوغ الوباء الدرجة الثالثة.