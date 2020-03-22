اليوم السابع
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الحكومة الإسبانية تسعى لتمديد حالة الطوارئ أسبوعين

الأحد، 22 مارس 2020 05:33 م
الحكومة الإسبانية تسعى لتمديد حالة الطوارئ أسبوعين رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث
رويترز

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قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، إن الحكومة ستسعى للحصول على موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ السارية لمدة أسبوعين 15 يوما أخرى فى نطاق محاولة احتواء فيروس كورونا، وقال سانتشيث الذى كان يتحدث عقب اجتماع مع رؤساء حكومات الأقاليم إن حكومته تريد تمديد القيود على التنقل التى فرضت يوم 14 مارس، والتى تمنع الإسبان من مغادرة منازلهم إلا للضرورة حتى 11 أبريل.
 
أعلنت إسبانيا وفاة 394 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، جاء ذلك بحسب ما ذكرته العربية فى خبر عاجل اليوم الأحد، فى غضون ذلك مددت إسبانيا حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا لمواجهة انتشار كورونا، جاء ذلك بحسب سكاى نيوز ، وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة جائحة كورونا وحذرت من أن" الأسوأ لم يأت بعد" وذلك بعد تجاوز عدد حالات الوفاة فى البلاد 1300 حالة ووصول عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى ما يقرب من 25 ألف حالة .
 
ولم يظهر ما يشير إلى أى تباطؤ فى فى تفشى الفيروس فى ثانى أكثر دول أوروبا تضررا منه بعد أن قفز عدد حالات الوفاة أكثر من 300 حالة عن يوم الجمعة. وامتلأت وحدات الرعاية المركزة عن آخرها فى بعض المستشفيات، وقال رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث فى إفادة صحفية" لم نتلق بعد وطأة أقوى وأكثر الموجات ضررا والتى ستختبر قدراتنا المادية والمعنوية لأبعد حد بالإضافة إلى روحنا كمجتمع".
 
وقال سانتشيث، إن إسبانيا لم تمر بمثل هذا الموقف الصعب منذ حربها الأهلية التى دارت فيما بين عامى 1936 و1939 والتى لقى خلالها نحو نصف مليون شخص حتفهم. وقال إن حكومته تعمل على خطط لإنتاج المعدات اللازمة لمكافحة كورونا فى إسبانيا مثل الكمامات .
 
 

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