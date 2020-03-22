التعليم الفنى بالجيزة يطلق قناة تعليمية على اليوتيوب للتعلم عن بعد

كتب سيد الخلفاوى

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إدارة التعليم الفنى، قناة تعليمية على اليوتيوب كخدمة مجانية لطلاب التعليم الفنى بأنواعه الزراعى، والتجارى، والصناعى وغيرها، وأكد خالد حجازى ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ان التعليم الفنى يعتبر فى أى من دول العالم هو المصدر الرئيسى لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة حرفيا، والتى تلعب دورا هاما فى تنمية البلاد ، ويحظى هذا النوع من التعليم بأهمية كبرى فى معظم الدول المتقدمة والتى أيضا فى دور التنمية، سواء من حكوماتها أو من المجتمع الصناعى والتجارى والذى يهمه الحصول على عمالة متعلمة ومدربة.

وفى السياق أكد حمدى السيد مدير عام التعليم الفنى على متابعة موجه اول التعليم الفنى لما يقدم من برامج على القناة وانتقاء افضل العناصر المدربة من المعلمين لتقديم الخدمات التعليمية عن بعد .

وكان خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة عقد اجتماع مع مديرى عموم الإدارات التعليمية على مستوى الجيزة قسم خلالها العشرين إدارة لأربع اجتماعات متتالية اتباعا لتعليمات وزارة الصحة بالابتعاد عن الازدحام والتلاحم وذلك للتأكيد على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على تخفيض عدد العاملين بالمصالح والأجهزة واتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية ..

كما شدد على ضرورة اتباع عمليات التعقيم والتطهير المستمر والتوعية المستمرة للجميع بكافة المدارس ودواوين الإدارات التعليمية .

كما وعد باختيار افضل إدارة وافضل مدير مدرسة وأفضل معلم يحقق تواصل مع طلابه وأولياء أمورهم وأعلى نسب بالنجاح والتحصيل من خلال الدخول على المنصة وتقديم الأبحاث إيمانا منه بأهمية التحفيز والمنافسة بين الإدارات لصالح الطالب .

و أكد حجازى على دور الموجه الأول بمتابعة معلميه ودعمهم باستمرار، كما قدم الشكر للادارات التعليمية التى تقدمت بإطلاق قنوات تعليمية على اليوتيوب خدمة مجانية للطلاب لما حققته من اعلى نسب تفاعل و مشاركة ومساعدة للطلاب خلال الأسابيع الماضية.

ووجه حجازى ، بمشاركة مجلس الأمناء للتواصل مع الطلاب وأولياء أمورهم لحثهم لاستمرار العملية التعليمية عن بعد من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية (تواصل) لشرح المواد الدراسية .