اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم الفنى بالجيزة يطلق قناة تعليمية على اليوتيوب للتعلم عن بعد

الأحد، 22 مارس 2020 10:48 م
التعليم الفنى بالجيزة يطلق قناة تعليمية على اليوتيوب للتعلم عن بعد مديرية تعليم الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أطلقت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إدارة التعليم الفنى، قناة تعليمية على اليوتيوب كخدمة مجانية لطلاب التعليم الفنى بأنواعه الزراعى، والتجارى، والصناعى وغيرها، وأكد خالد حجازى ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ان التعليم الفنى يعتبر فى أى من دول العالم هو المصدر الرئيسى لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة حرفيا، والتى تلعب دورا هاما فى تنمية البلاد ، ويحظى هذا النوع من التعليم بأهمية كبرى فى معظم الدول المتقدمة والتى أيضا فى دور التنمية، سواء من حكوماتها أو من المجتمع الصناعى والتجارى والذى يهمه الحصول على عمالة متعلمة ومدربة.
 
وفى السياق أكد حمدى السيد مدير عام التعليم الفنى على متابعة موجه اول التعليم الفنى لما يقدم من برامج على القناة وانتقاء افضل العناصر المدربة من المعلمين لتقديم الخدمات التعليمية عن بعد .
 
وكان خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة عقد اجتماع مع مديرى عموم الإدارات التعليمية على مستوى الجيزة قسم خلالها العشرين إدارة لأربع اجتماعات متتالية اتباعا لتعليمات وزارة الصحة بالابتعاد عن الازدحام والتلاحم وذلك للتأكيد على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على تخفيض عدد العاملين بالمصالح والأجهزة واتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية ..
 
كما شدد على ضرورة اتباع عمليات التعقيم والتطهير المستمر والتوعية المستمرة للجميع بكافة المدارس ودواوين الإدارات التعليمية .
 
كما وعد باختيار افضل إدارة وافضل مدير مدرسة وأفضل معلم يحقق تواصل مع طلابه وأولياء أمورهم وأعلى نسب بالنجاح والتحصيل من خلال الدخول على المنصة وتقديم الأبحاث إيمانا منه بأهمية التحفيز والمنافسة بين الإدارات لصالح الطالب .
 
و أكد حجازى على دور الموجه الأول بمتابعة معلميه ودعمهم باستمرار، كما قدم الشكر للادارات التعليمية التى تقدمت بإطلاق قنوات تعليمية على اليوتيوب خدمة مجانية للطلاب لما حققته من اعلى نسب تفاعل و مشاركة ومساعدة للطلاب خلال الأسابيع الماضية.
 
ووجه حجازى ، بمشاركة مجلس الأمناء للتواصل مع الطلاب وأولياء أمورهم لحثهم لاستمرار العملية التعليمية عن بعد من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية (تواصل) لشرح المواد الدراسية .
 

تعليم الجيزة

التعليم

كورونا

التعليم عن بعد

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة