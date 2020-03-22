التحريات: لا شبهة جنائية فى حادث العثور على جثة شاب داخل شقته بالتجمع

كتب كريم صبحى

استلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث حول واقعة العثور على شاب متوفى داخل شقته بمنطقة التجمع الأول، وكشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث، وأن المتوفى تعاطى جرعة مخدرات زائدة أودت بحياته ولم تتهم أسرته أى شخص وراء وفاته .

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع للشهود فى واقعة العثور على جثة شاب داخل مسكنه بالتجمع الأول، وأوضحت المعاينة بعض المعلومات الأولية، حيث كشفت معاينة النيابة الأولية، أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، يعمل فى مصحة خاصة بعلاج الإدمان ويقيم بمفرده داخل مسكنه بالتجمع الأول، وأوضحت المعاينة الأولية، أن قوات الأمن عثرت على بعض المواد المخدرة "حقنة هيروين" بجوار الجثة، مشيرة إلى أن حادث الوفاة حدث منذ بضعة أيام قبل اكتشاف الواقعة.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتشريح جثة المتوفى، لبيان أسباب الواقعة بالتفصيل، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة شاب متعفنة داخل شقته لبيان وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه .

والبداية بتلقى شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة بمنطقة التجمع الأول، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبفتح باب الشقة تم العثور على جثة شاب ملقاة على الأرض وبجواره "حقنة" حيث تبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفى" ع أ" 43 سنة، مدن مواد مخدرة وتوفى نتجية جرعة مخدرات زائدة.