الأوقاف والوادى الجديد يطلقان مسابقة للقرآن الكريم بجوائز قدرها مليون جنيه

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت، اللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد , ومنها إطلاق مسابقة الوادي الجديد للقرآن الكريم لتكون مسابقة سنوية تُعْنىَ بتشجيع نوابغ الأطفال والناشئة والشباب من أبناء محافظة الوادي الجديد والمحافظات الحدودية ومحافظات الوجه القبلي لتشمل محافظات : (الوادي الجديد - شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الفيوم - بني سويف– المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر - أسوان).

وتشمل ثلاثة فروع: الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم وفهم مقاصده، الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم وفهم معاني الكلمات للناشئة تحت 12 سنة، الفرع الثالث : لذوي الاحتياجات الخاصة ثلاث مستويات (القرآن الكريم كاملا - نصف القرآن الكريم - ربع القرآن الكريم).

وخصصت محافظة الوادي الجديد مبلغ مليون جنيه جوائز للفائزين مع استضافة التصفيات النهائية بالمحافظة، وستقوم وزارة الأوقاف بالإشراف الكامل على المسابقة وترشيح أفضل المتقدمين من كل محافظة من المحافظات المذكورة من خلال المسابقات التمهيدية لهذه المسابقة، لن يتم الشروع في المسابقة إلا بعد عودة الدراسة للمدارس.