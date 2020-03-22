اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 08:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمن الأردنى يضبط فتاة خرقت حظر التجول للرقص فى الشارع.. فيديو

الأحد، 22 مارس 2020 08:17 ص
الأمن الأردنى يضبط فتاة خرقت حظر التجول للرقص فى الشارع.. فيديو فتاه أردنية ترقص فى الشارع خلال حظر التجول
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت السلطات الأردنية فتاة خالفت حظر التجول المفروض فى البلاد ضمن إجراءات احتواء وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن جرى تداول مقطع مصور لها وهى ترقص فى الشارع بعد سريان حالة الحظر منذ أمس السبت، الأمر الذى جعل شوارع الأردن خالية تمامًا من المواطنين.

6
 

 

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام فى الأردن، فى تغريده عبر الحساب الرسمى لمديرية الأمن العام بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "العاملون فى الأمن الوقائى وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهرت خلاله فتاة خرقت حظر التجول، وقامت بإيقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة، فقد تمكنوا من تحديد هويتها وجرى ضبطها".

 

 

وفى مقطع الفيديو الذى نقلته وسائل إعلام محلية، تظهر فتاة ترتدى عباءة ونقاب وقد ترجلت من سيارتها وسط الطريق وقامت بحركات راقصة، وقد التقط هذا الفيديو بكاميرا من شرفة أحد المبانى حيث يظهر صوت أشخاص يتحدثون أثناء تصوير مقطع الفيديو، كما أن زاوية التصوير تأتى من دور علوى.

 

ورغم أنه لم يتسن التحقق من حقيقة حدوث تلك الواقعة وأن هذا الفيديو قد التقط خلال فترة حظر التجول فى الأردن من عدمه، لكن وسائل إعلام محلية نشرت مقطع الفيديو، كما أن مديرية الأمن العام فى الأردن قد أشارت للواقعة وأوضحت أنها تحققت من هوية الفتاة وتم ضطبها، والتى قد تظهر التحقيقات صحة حدوث واقعة خرق حظر التجول من عدمه لاحقًا.

3
 

 

وبدأت السلطات الأردنية تطبيق حظر تجول صارم فرضته الحكومة ابتداء من صباح السبت، فى أحدث الخطوات التى يتخذها الأردن لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد عدد المصابين، وقد ضبط الأمن الأردنى مئات المخالفات لحظر التجوال، خلال 24 ساعة من تطبيقه، وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، ستتم معاقبة كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفورى مدة لا تزيد عن سنة.

 

وكانت السلطات الأردنية قد اتخذت سلسلة إجراءات فى سبيل احتواء فيروس كورونا، وشملت الإجراءات وقف الرحلات الجوية وغلق الحدود مع الدول المجاورة، وتعطيل المؤسسات الحكومية والخاصة ووقف الصلاة فى المساجد والكنائس وتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات.

2
 

 

كما عمد الجيش الأردنى إلى عزل العاصمة عمّان عن بقية أنحاء المملكة، وتم منع التنقل بين المحافظات. إلى جانب ذلك، تم منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص وتعليق عمل وسائل النقل الجماعى، وذلك وفقًا لتقرير نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد.

1
 
 

حظر تجول فى الاردن

الجيش الاردنى

خرق حظر التجول

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا المستجد

كوفيد 19

الحكومة الاردنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأردن يستخدم دواء "هيدروكسيكلوروكوين" لمرضى كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 03:00 ص

شوارع الأردن خالية بعد تطبيق حظر التجوال لمواجهة كورونا.. والحبس للمخالفين

السبت، 21 مارس 2020 09:00 م

الأردن يسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات لـ99 حالة

السبت، 21 مارس 2020 08:46 م

بعد قرار حظر التجوال بالأردن.. تدافع مواطنين على شراء السلع الغذائية "فيديو"

السبت، 21 مارس 2020 08:17 م

الملك عبد الله الثانى يحيى أمهات الأردن بعيد الأم

السبت، 21 مارس 2020 05:49 م

حظر التجوال يدخل حيز التنفيذ فى الأردن.. انتشار مكثف للجيش لمتابعة تنفيذ القرار.. مسؤول أمنى: رصد 227 شخصا خالفوا الحظر المفروض وعدم التهاون معهم.. ورئيس الوزراء يؤكد: فرض الإجراءات لضمان سلامة المواطن

السبت، 21 مارس 2020 04:55 م

ذكرى معركة الكرامة.. ملك الأردن: الأحفاد امتداد لأجدادهم لحماية شعبنا من كورونا

السبت، 21 مارس 2020 11:24 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

بالقانون.. عقوبة التلاعب فى الأسعار الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

بالقانون.. عقوبة التلاعب فى الأسعار الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

جرائم تميم.. النظام القطرى يهدد حياة عمال كأس العالم

جرائم تميم.. النظام القطرى يهدد حياة عمال كأس العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة