اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الأحد، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح خلال الاحتفال بعيد المرأة المصرية، وإصداره حزمة من القرارات للتخفيف عن المواطنين في مواجهة فيروس كورونا.





الرئيس السيسي: أزمة انتشار "كورونا" غير مسبوقة على مستوى العالم.. وتعاملنا منذ البداية بشفافية

السيسي يصدر مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب مكافحة كورونا

متحدث باسم المستشارة الألمانية: ميركل مصابة بكورونا ودخلت العزل الصحى

البنك المركزى يعلن تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

وزار التربية والتعليم: اعتماد نتيجة "مشروع" الترم الأول للفصل الثانى لمدارس المتفوقين





مجلس الأوقاف الفلسطينية يقرر تعليق الصلاة بالمسجد الأقصى للحد من انتشار كورونا

إيطاليا تسجل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسبانيا تمنع دخول الأجانب لأراضيها لمدة 30 يومًا

الأرصاد: غدا ارتفاع الحرارة 8درجات ورياح مثيرة للرمال والعظمى بالقاهرة 29